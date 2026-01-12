Strateg VTR
2026-01-12
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Strateg VTR hos vår kund.
Om uppdraget
Transportstyrelsen arbetar just nu med ett av deras mest spännande utvecklingsuppdrag och det största i myndighetens historia. Transportstyrelsen ska börja bygga ett nytt, modernt och robust vägtrafikregister - ett samhällsviktigt system som måste vara tillgängligt dygnet runt och året om för att försörja myndigheter, branscher, företag och medborgare med information om fordon, dess ägare och körkortsinnehavare. Uppdraget bedrivs som ett program - program Nytt VTR - med underprogram som inkluderar både projekt och linjeaktiviteter. Programmet har enligt myndighetens arbetsordning styrnings- och samordningsansvaret för samtliga projekt och nödvändigt linjearbete för utvecklingen av det nya vägtrafikregistret.
Programmet har nu ett behov av en strateg som tillsammans med programansvarig och programledare håller samman, styr, stödjer och koordinerar arbetet med fokus på strategiska och förutsättningsskapande frågor och åtgärder.
Rollen fokuserar på strategiska och förutsättningsskapande frågor och åtgärder. Det omfattar utredningar och framtagning av beslutsunderlag rörande strategiskt viktiga frågor för genomförandet av program Nytt VTR; följer upp mot programmets mål; ansvar för riskarbetet på programnivå, från att se till att det finns aktuella riskanalyser till att följa upp avhjälpande åtgärder och deras effekt; definition och uppföljning av nyckeltal och nyttorealisering för programmet; genomföra relevant systematisk omvärldsbevakning; och kommunikation och förändringsledning kopplat till ovanstående ansvarsområden.
Strategen är ett stöd till programansvarig och programledare och bidrar med ett långsiktigt perspektiv. Det kan gälla exempelvis vid verksamhetsplanering, målarbete och framtagning och uppföljning av programmets färdplaner. Strategen ingår i det centrala programmet verkar i nära samarbete med övriga resurser i det centrala programmet och avdelningarnas program.
Strategen ansvarar för:
• Beslutsunderlag rörande strategiskt viktiga frågor för genomförandet av program Nytt VTR* Måluppföljning* Riskarbetet i programmet - från aktuella riskanalyser till att följa upp avhjälpande åtgärder och deras effekt* Risk-rapportering för programmet* Nyckeltal och nyttorealisering för programmet* Systematisk omvärldsbevakning
Ska-krav:
Kompetensnivå 4 (9-12 år).
Minst 5 års erfarenhet av att leda omfattande projekt/uppdrag och förstudier i stora och komplexa organisationer*, de senaste 20 åren.
Minst 5 års erfarenhet av verksamhets- och processutvecklingsarbete i stora och komplexa organisationer*, de senaste 20 åren.
Kunskap om och erfarenheter av hur statliga myndigheter eller offentlig förvaltning är organiserade och styrs.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning/uppdragsledning som genomförts med ett agilt arbetssätt.
Minst 1 års erfarenhet av strategisk omvärldsbevakning.
Stor förmåga att driva sitt arbete självständigt.
Besitta ett strategiskt perspektiv, se helheten och ha ett stort lösningsfokus.
Stor erfarenhet av att driva förändringsledningsuppdrag.
God kommunikativ förmåga och förmåga att samordna sitt arbete med intressenter för sitt projekt/uppdrag.
Ha god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Bör-krav:
Konsulten har erfarenhet av att leda projekt inom säkerhetskänslig verksamhet (enligt Säkerhetsskyddslag, 2018:585).
Konsulten har minst 2 års erfarenhet som ansvarig för beslutsunderlag eller beslut i strategiska frågor i en större organisation (minst 500 medarbetare).
Konsulten har minst 2 års erfarenhet av att definiera och mäta nyttorealisering för utvecklingsuppdrag inom offentlig verksamhet.
Startdatum: Maj 2026
Slutdatum: Maj 2030
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
