Strateg till förskoleförvaltningen
2025-08-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Förskoleförvaltningen är en liten fackförvaltning med ett stort och viktigt uppdrag. Hos oss får du vara med och bidra till att alla Stockholms förskolor håller en god kvalitet, såväl kommunala som enskilt drivna. Tillsammans med förskoleverksamheterna i staden sätter vi fokus på att våra yngsta stockholmare ska möta en trygg och likvärdig miljö i förskolan.
På förskoleförvaltningen jobbar kunniga och engagerade kollegor inom en mängd expertområden såsom tillsyn och tillståndsprövning samt utveckling inom förskolans alla sakområden.
Organisationen är under uppbyggnad och det finns en stor möjlighet för dig att vara delaktig och påverka. Förvaltningens kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen.
Avdelningen för stadsövergripande utveckling söker nu en strateg till enheten för kvalité och uppföljning.
Välkommen till oss
Avdelningen för stadsövergripande utveckling ansvarar för att leda och samordna det stadsövergripande och systematiska kvalitetsarbetet utifrån stadens budgetdokument samt utifrån identifierade utvecklingsbehov. Avdelningen stödjer stadsdelsförvaltningarnas kvalitetsarbete i syfte att skapa ökad likvärdighet i utbildning och undervisning i stadens förskolor. Vi består av två enheter, enheten för kvalité och uppföljning och enheten för forskning och utveckling samt avdelningsövergripande resurser i form av administratör, strateg och jurist som stödjer avdelningen som helhet. Vårt ansvar omfattar såväl verksamhetsutveckling som kompetensutveckling. Enheten för kvalité och uppföljning, består av fem medarbetare, och har ett stort fokus på att utveckla och följa upp det stadsövergripande systematiska kvalitetsarbetet. Inom avdelningen ansvarar vi även för nätverk och forum för utveckling som bygger på nära samarbete med både stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt externa aktörer. På förskoleförvaltningen finns ytterligare tre avdelningar;
Myndighetsavdelningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Avdelningen för ledningsstöd och IT
På förskoleförvaltningen samarbetar vi mellan avdelningarna för att vårt arbete ska ge bästa möjliga service och utveckling till alla förskolor i Stockholm.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får möjlighet att vara med och utveckla en avdelning som ska ligga i framkant när det gäller förskoleutveckling. Tillsammans tar vi ansvar för ett väl genomfört arbete och att leverera resultat. Du kommer bidra med din kompetens och erfarenhet utifrån tilldelade uppdrag inom ramen för enheten.
Utöver detta erbjuds även ett stort nätverk inom Stockholms stad, goda kompetensutvecklingsmöjligheter, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Läs mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Hos oss får du vara med och bidra till en förskola där barns rätt till en likvärdig utbildning alltid är i fokus.
Din roll
Tillsammans med övriga kollegor inom enheten, avdelningen och förvaltningen som helhet arbetar du strategiskt med förskolans kvalitetsfrågor. Det innebär att ansvara för och genomföra utredningar och uppföljningar som tilldelas både utifrån kommunfullmäktiges budget och utifrån identifierade utvecklingsområden.
Uppdraget förutsätter ett mycket nära samarbete och utbyte mellan enheterna på avdelningen då enheternas respektive uppdrag är tätt sammankopplade. Uppdraget förutsätter även nära samverkan med stadsdelsförvaltningar och andra fackförvaltningar genom arbetsgrupper, referensgrupper, verksamhetsdialoger som du antingen leder eller aktivt deltar i.
I uppdraget ingår också att vara väl uppdaterad på forskning och utveckling inom förskoleområdet och att ha kontakt och samarbete med externa aktörer som exempelvis regionen eller andra kommuner.
Arbetsuppgifterna omfattar utöver ovan nämnda uppdrag av generell karaktär även särskilt fokus på att, i samverkan med stadsdelsförvaltningar, driva och samordna frågor kopplade till kvalité och uppföljning.
Din kompetens och erfarenhet
Nu söker vi dig som har:
relevant högskoleexamen, exempelvis inom pedagogik, sociologi eller samhällsvetenskap
gedigen erfarenhet av att leda projekt, kvalificerad utredning och verksamhetsutveckling på övergripande förvaltningsnivå eller motsvarande
flerårig och aktuell erfarenhet av att driva och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har:
erfarenhet av liknande strategisk roll i en politiskt styrd organisation
erfarenhet av att bereda ärenden till nämnd såsom tjänsteutlåtanden, PM eller rapporter.
Du är utvecklingsinriktad och självgående. Du har god förmåga att samarbeta och att planera strategiskt, både kort- och långsiktigt med fokus på mål och resultat. Du har god analysförmåga och har lätt att bearbeta komplex information. Du är tydlig i din kommunikation och är bekväm med att prata inför grupp.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
