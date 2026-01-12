Storkundssäljare till Renholmen
2026-01-12
Är du en affärsdriven säljare som vill ta stort ansvar och arbeta nära både kund och teknik? Vi söker nu en storkundssäljare som vill bygga långsiktiga relationer inom sågverksindustrin.
Genom avancerad ingenjörskonst inom främst mekanik och automation levererar Renholmen AB produktionslinjer innehållande premiummaskiner för virkeshantering. Erbjudandet omfattar kompletta koncept för i huvudsak råsorteringar och justerverk, eller uppgraderingar av befintliga anläggningar eller delar därav. Företaget har även en stor eftermarknad med service och reservdelar.
Sedan starten 1952 har Renholmen byggt upp den erfarenhet som ligger till grund för företagets löfte - Engineering Greatness.
Som storkundssäljare hos Renholmen får du en nyckelroll i affären med ett stort eget ansvar. Rollen omfattar hela säljprocessen, från marknadsföring, kundbesök, layout/ teknisk utformning av offerten till offertarbete och affärsavslut.
Renholmens maskiner konstrueras, tillverkas och levereras till sågverken där de monteras ihop och driftsätts. I rollen ansvarar och driver du offert- och försäljningsarbetet för dina förfrågningar du samarbetar nära kollegor inom teknik, projekt och andra delar av organisationen. Även om du har tillgång till företagets samlade kompetens är det du som äger affären och är kundens primära kontaktperson.
Du ansvarar för att följa upp befintliga kunder samt identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter genom att besöka sågverk och bygga långsiktiga relationer. Hemmamarknaden är Sverige, Finland och Norge, men andra geografiska marknader förekommer och kommer öka framöver. Resor är en naturlig del av tjänsten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som drivs av att skapa och utveckla långvariga kundrelationer och som trivs i en ansvarstagande säljroll. Du är affärsmässig, strukturerad och bekväm med att leda komplexa försäljningsprocesser.
Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund, exempelvis som civilingenjör, och att du har god förmåga att förstå och hantera tekniska dokument och specifikationer.
Du besitter mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i finska och/eller tyska är meriterande.
Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och trygg i att driva ditt eget arbete framåt.
Placeringsort är Byske eller Skellefteå
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund Renholmen AB
Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat.
