Stor- och flyttstädare - One Time Helsingborg
2026-02-14
Hemfrid söker stor- och flyttstädare i Helsingborg!
Vill du ha ett aktivt jobb där du arbetar tillsammans med härliga kollegor och gör verklig skillnad för våra kunder? Bor du i eller nära Helsingborg och trivs med att arbeta i team?
Då hoppas vi att du vill bli en del av oss!
Om jobbet
m jobbetVi söker nu fler engagerade medarbetare inom stor- och flyttstädning i Helsingborg.
Hos oss arbetar du i vårt One Team - vilket betyder att du alltid jobbar tillsammans med kollegor. Arbetet är varierande, tempofyllt och passar dig som tycker om att röra på dig och leverera kvalitet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Flyttstädningar
Storstädningar
Engångsuppdrag
Tillsammans ser ni till att varje uppdrag håller hög kvalitet och att kunden känner sig trygg och nöjd.
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att arbeta i team
Är noggrann och ansvarstagande
Har en positiv inställning
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar
Har B-körkort (egen bil är meriterande)
Tidigare erfarenhet inom städning är meriterande - men det viktigaste är din inställning och vilja att göra ett bra jobb. Vi ger dig den utbildning du behöver för att lyckas.
Därför trivs man hos Hemfrid
Vi är stolta över att vara Sveriges största företag inom hemstädning och vi arbetar varje dag för att vara branschens bästa arbetsgivare.
Hos oss får du:
Möjlighet till timanställning eller 50-75 % sysselsättningsgrad
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom städning med fokus på din utveckling
Kollegor från hela världen och en stark teamkänsla
Hos oss är du inte bara en medarbetare - du är en viktig del av vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Helsingborg!
Hemfrid is looking for Deep Cleaning and Move-out Cleaners in Helsingborg!
Do you want an active job where you work together with great colleagues and make a real difference for our customers? Do you live in or near Helsingborg and enjoy working in a team?
Then we hope you would like to become part of our team!
About the Job
We are now looking for more committed employees within deep cleaning and move-out cleaning in Helsingborg.
With us, you work in our One Team - which means you always work together with colleagues. The job is varied, fast-paced, and suitable for you who enjoy being active and delivering quality.
You will, among other things, work with:
Move-out cleaning
Deep cleaning
One-time cleaning assignments
Together, you ensure that each assignment maintains high quality and that the customer feels safe and satisfied.
Who Are You?
We believe that you:
Enjoy working in a team
Are careful and responsible
Have a positive attitude
Speak Swedish or English
Can work flexible hours
Have a Category B driver's license (own car is an advantage)
Previous experience in cleaning is an advantage - but the most important thing is your attitude and willingness to do a good job. We provide the training you need to succeed.
Why You'll Enjoy Working at Hemfrid
We are proud to be Sweden's largest home cleaning company, and we work every day to be the best employer in the industry.
With us, you will receive:
The opportunity for hourly employment or a 50-75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Liability insurance, health insurance, and pension insurance
Wellness allowance
Free mobile phone subscription
Training in cleaning with a focus on your development
Colleagues from all over the world and a strong team spirit
With us, you are not just an employee - you are an important part of our team.
Welcome with Your Application!
We recruit continuously, so please submit your application today.
We look forward to welcoming you to our team in Helsingborg!
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7230770-1842749".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Järnvägsgatan 22 (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9742969