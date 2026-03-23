Stödpersonal, Televägen 1
2026-03-23
Vill du arbeta nära människor och bidra till att deras vardag fungerar bättre? Då kan du vara vår nya stödpersonal till Televägen 1. Här arbetar du i en verksamhet där bemötande, struktur och samarbete är centrala delar av uppdraget.
Vi söker två personer till rollen som stödpersonal . Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
DIN ROLL
Som stödpersonal arbetar du med att stödja och hjälpa personer utifrån deras individuella behov, önskemål och förutsättningar. Arbetet utgår från genomförandeplaner och sker med tydliggörande pedagogik, struktur och ett professionellt förhållningssätt.
I rollen möter du personer med behov av trygghet, förutsägbarhet och ett lugnt bemötande. Arbetet kan innebära situationer där oro eller affekt förekommer, vilket ställer krav på att du arbetar förebyggande, behåller lugnet och använder lågaffektivt bemötande. Du assisterar och stöttar i vardagens olika situationer med respekt, lyhördhet och stabilitet. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor för att skapa en trygg och fungerande helhet kring individen.
Det finns möjlighet till nattjänster (vaken natt) samt arbete dag vilket innebär dag, jour och varannan helg. Nattarbetet introduceras först när du har lärt känna verksamheten och de boende.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete där stöd, service, anpassning och ett professionellt förhållningssätt varit centrala delar av uppdraget.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och kan kommunicera tydligt samt dokumentera i arbetet. Godkänt betyg i svenska grund eller svenska som andraspråk grund är ett krav, liksom fysiska förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
Du har kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka individens vardag. Du arbetar strukturerat och medvetet i mötet med människor och har erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Du kan anpassa ditt bemötande utifrån olika behov och situationer.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller missbruk är meriterande, liksom erfarenhet av tydliggörande pedagogiska metoder. Du är trygg i dig själv, kan behålla lugnet i utmanande situationer och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Kunskaper i finska, samiska eller teckenspråk är meriterande.
DIN NYA ARBETSPLATS
Televägen 1 är en mindre och sammanhållen verksamhet där flera boende bor i samma byggnad. Verksamheten präglas av nära samarbete, tydliga strukturer och gemensamt ansvar i vardagen.
Arbetet fokuserar på förebyggande insatser genom relationsskapande, struktur och ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen. Vardagen kan vara både lugn och aktiv, med gemensamma aktiviteter och vardagliga sysslor. Måltider som lunch och middag lagas tillsammans och alla i arbetsgruppen hjälps åt.
Verksamheten befinner sig i en nystart. Arbetsgruppen kommer bestå av cirka tio medarbetare som tillsammans bemannar verksamheten dygnet runt. Samarbetet präglas av nära dialog, gemensamt ansvar och kontinuitet som grund.
BRA ATT VETA
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att vi fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några frågor när du söker jobbet samt bifogar ett uppdaterat CV.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "701751".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun, Stöd och service
Enhetschef
Erika Näslund 0910 - 73 50 00
