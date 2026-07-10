Stödperson
Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum / Vårdarjobb / Kristianstad Visa alla vårdarjobb i Kristianstad
2026-07-10
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Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Till Furuboda Folkhögskola Yngsjö söker vi nu stödpersoner till enheten Stöd & Boende.
Arbetet innebär att du ge individuellt utformat stöd till deltagare som har olika funktionsvariationer i dagens alla delar med målet att stärka individens egna förmågor. Du finns med både på dagtid i skolan samt under morgnar, kvällar och helger på internatet. Du medverkar i planering och genomförande av fritidsaktiviteter samt i deltagarnas allmänna livsföring. I tjänsten ingår även sovande jourtjänstgöring nattetid. Tjänsten innebär också att arbeta kvällar på vårt gymnasieinternat. Du måste därför lämna in utdrag ur belastningsregistret.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Eftergymnasial utbildning är meriterande liksom tidigare arbete med ungdomar. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom LSS verksamhet. Vi tillämpar lågaffektivt bemötande, motiverande samtal samt tydliggörande pedagogik, erfarenhet och utbildning inom detta är meriterande. Har du hunderfarenhet är detta ett plus. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Grundläggande datorkunskaper
B-körkort
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Varaktighet timmar vid behov.
Vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att skicka din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Furuboda Utbildning Och Kompetenscentrum
Furubodavägen 247 (visa karta
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296 92 YNGSJÖ Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Enhetschef Stöd o Boende
Kim Hedlund kim.hedlund@furuboda.se 0739-414621 Jobbnummer
9999270