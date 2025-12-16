Stödpedagoger till LSS
Vill du göra skillnad på riktigt? Samskapa växer och vi vill ha dig med på resan!
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Vi växer för att fler ska få chans att lyckas och gömmer oss inte bakom processer, utan möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser. Läs gärna mer på vår hemsida: https://samskapa.com/.
Vi söker dig som vill vara med och stötta barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt LSS (9:8). Vår målgrupp är ungdomar inom personkrets 1, vilket innefattar intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Uppdraget präglas av långsiktighet, stabilitet och ett tydligt fokus på varje individs behov och förutsättningar.
Om rollen
I rollen möter du ungdomen i en vardag som kräver både struktur och flexibilitet. Arbetet innebär ett nära och relationsbaserat stöd där du bidrar till att skapa förutsägbarhet, trygghet och goda förutsättningar för utveckling utifrån genomförandeplanen. Målet är att varje ungdom ska få möjlighet att leva ett meningsfullt liv med ökad livskvalitet, samtidigt som de utvecklar viktiga sociala och praktiska färdigheter.
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, men inom en tydlig ram där arbetsmiljö och säkerhet alltid prioriteras. Uppdraget sker i nära samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra professionella nätverk för att skapa en sammanhållen och trygg insats kring ungdomen. Dokumentation och uppföljning är en naturlig del av uppdraget.
I rollen ingår bland annat att:
Ge individuellt anpassat stöd i vardag, skola och fritid
Stärka ungdomens förmågor och självständighet
Arbeta mot uppsatta mål i genomförandeplanen
Dokumentera och följa upp insatser på ett strukturerat sätt
Samverka med viktiga aktörer runt ungdomen
Information om tjänsterna:
Placering: Everöd, Tollarp och Östra Sönnarslöv (Kristianstad kommun)
Arbetstid: Långpass/dygnspass/vaken natt
Sysselsättningsgrad: Cirka 82% med möjlighet att arbeta extrapass
Start: Omgående
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månader provanställning
Krav för tjänsten:
Utbildad stödpedagog, socialpedagog, undersköterska inom psykiatri, socionom eller likvärdig utbildning.
Arbetslivserfarenhet från likande uppdrag med barn/ungdomar inom ramen för målgruppen som omfattar minst ett år
Utbildning och/eller erfarenhet i lågaffektivt bemötande samt hot och våldssituationer
Goda kunskap i svenska, både i tal och skrift
B-körkort (manuellt)
Meriterande:
Utbildningar eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen
Kunskaper inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Kunskaper i tydliggörandepedagogik (Teacch, AKK, TAKK eller likvärdigt)
Baskunskaper i BBIC/IBIC
Baskunskaper i BBIC/IBIC
Erfarenhet av olika journalsystem och kvalitetsledningssystem
Vi tror att du har förmågan att bygga varaktiga relationer där tydlig gränssättning kombineras med omsorg och värme. I mötet med utmanande situationer agerar du lugnt och tryggt, med förmåga att avleda, motivera och guida vidare. Arbetet kräver struktur, tålamod och uthållighet där du står kvar även när utvecklingen går långsamt eller när situationer är komplexa.
Med en lösningsfokuserad inställning anpassar du ditt arbetssätt efter individens dagsform, behov och förutsättningar. Ditt professionella förhållningssätt gör att du är medveten om hur ditt bemötande och din närvaro påverkar ungdomens känslor och beteenden.
Du har en genuin vilja att arbeta mot uppställda mål i genomförandeplanen samt en förmåga att dokumentera detta och du brinner för arbetet inom LSS!
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Välutbildade och erfarna ledare och team som stödjer dig
Möjlighet att växa inom organisationen
Om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, gärna digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande, stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
