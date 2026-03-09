Stödpedagoger
2026-03-09
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vill du göra verklig skillnad - på riktigt - och samtidigt vara den som håller ihop det pedagogiska pusslet?
Nu söker vi en stödpedagoger till flera verksamheter inom Funktionsstöd!
Vad gör vi?
Vi ingår inom verksamhetsområdet Funktionsstöd.
Vi arbetar på uppdrag av biståndsenheten och vi ger stöd till personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi söker nu stödpedagoger till våra boenden, korttidsverksamhet och daglig verksamhet.
Vi erbjuder spännande uppdrag där du genom ett verksamhetsnära pedagogiskt stöd utvecklar det brukarnära arbetet i Funktionsstöds verksamheter.
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du driver och utvecklar arbetssätt och metoder samt säkerställer att de används och följs upp på ett strukturerat och kvalitativt sätt. Du arbetar tillsammans med stödassistenter och ingår i ordinarie arbetsgrupp på din enhet. I ditt uppdrag ingår samma arbetsuppgifter som stödassistenter men med ett utökat pedagogiskt ansvar för verksamheten.
Du är en kunskapsresurs i arbetslaget och fungerar som stöd och vägledare för både kollegor och chef. Du stöttar arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och bidrar aktivt till kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. I rollen ingår även samverkan med anhöriga, gode män och andra viktiga aktörer för att säkerställa god omvårdnad, stöd och service för brukare.
Du blir en del i ett nystartat nätverk av stödpedagoger inom Funktionsstöd i Säffle och förväntas utveckla det arbetet tillsammans med dina stödpedagogkollegor. I nätverket står erfarenhetsutbyte och metodutveckling i fokus.
Arbetstiden är dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring, På daglig verksamhet är arbetstiden förlagd till dagtid i nuläget. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara basscheman.
Vi söker stödpedagoger till:
• Gruppbostad Stjärngatan 3
• Gruppbostad Polstjärnan
• Gruppbostad Olstorps
• Gruppbostad Jätten
• Gruppbostad Stjärngatan 5
• Korttidsverksamhet 31:an
• Daglig verksamhet Kardan
• Servicebostad Karlstadvägen
Vi hoppas att du blir nyfiken på vår verksamhet! Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs fullföljd eller pågående eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Anställningsvillkor
Tjänsterna kräver B-körkort.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Socialförvaltningen, Funktionsstöd
Therese Sonesson 0533681864
