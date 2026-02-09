Stödpedagog till Tellusgatans korttidsvistelse
2026-02-09
Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns liv? Då är det dig vi söker till vårt barnboende Tellusgatan! Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Tellusgatans korttidsvistelse möter du individer med varierande behov av stöd i sin vardag. Målgruppen för verksamheten är barn med autism, autismliknande tillstånd och intellektuella funktionsnedsättningar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Din roll som stödpedagog är att skapa struktur och delaktighet i barnens vardag. Det gör du genom att bidra med en fördjupad kompetens, för att stärka ett pedagogiskt arbetssätt och följsamhet till metod i arbetsgruppen. Du arbetar både pedagogiskt och praktiskt, och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö, där varje barn får växa på sina egna villkor.
Du förväntas bidra till det pedagogiska förbättringsarbetet, det kollegiala lärandet och samverkar med kollegor, arbetsledning, anhöriga och externa aktörer såsom skola och habilitering.
Vidare innefattar dina arbetsuppgifter att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och följa upp pedagogiska insatser och säkerställa barnens omsorgsbehov. I arbetet ingår även att dokumentera, observera och utvärdera barnens utveckling och behov.
Allt arbete bygger på LSS lagstiftningens intentioner och utifrån fokus på barnrättsperspektivet. Kvalifikationer
Vi söker dig som, utöver en grundutbildning, har en eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med specialisering inom funktionshinderområdet motsvarande 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng.
För att gå vidare i processen behöver du även ha kunskap/erfarenhet av:
• pedagogiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för LSS
• att arbeta med barn och unga med autism, inom exempelvis LSS, skola eller fritids
• utmanande beteende och tydliggörande arbetsmetodik
Det är även viktigt för rollen att du har goda datorkunskaper, god dokumentationsvana samt B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Ingen dag är den andra lik och därför är det viktigt att du som person är strukturerad och reflekterande samtidigt som du bidrar till den goda arbetsmiljön. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Arbetspassen varierar i längd. Morgonpasset börjar vanligtvis 06:30 och slutar mellan 13:00-16:00. Eftermiddagspasset börjar vanligtvis mellan 13:00-15:00 och slutar normalt 22:00. Du arbetar varannan helg.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Adam Nodelijk adam.nodelijk@helsingborg.se 0709428048
9729957