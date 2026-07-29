Bartender till ÖK'S
Restaurang Östra Kyrkogatan AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-07-29
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Vi söker bartender till kvarterskrog på Haga!
Är du en noggrann och stresstålig person som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster? Vi söker en engagerad, serviceinriktad och positiv bartender som vill vara med och att ÖK'S till nästa nivå.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du:
• Servera öl, vin, drinkar och andra drycker med hög kvalitet.
• Blanda klassiska och moderna cocktails.
• Hantera kassasystem och betalningar enligt gällande rutiner.
• Ge personlig och professionell service till våra gäster.
• Ansvara för att baren är ren, organiserad och välfylld.
• Samarbeta med kollegor för att ge gästerna en förstklassig upplevelse, även under högt tempo.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete som bartender eller inom restaurang- och servicebranschen.
• Är serviceinriktad, positiv och trivs med att möta människor.
• Är stresstålig och kan arbeta effektivt även när tempot är högt.
• Har god samarbetsförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
• Är flexibel och kan jobba kvällar och helger.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
• Heltidstjänst förlagd på kvällar och helger.
• Personalrabatter och andra förmåner.
• Utbildningar intern och externt.
Ansök nu!
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till jakob@ostrakyrkogatan.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar ansökningar löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: jakob@ostrakyrkogatan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Östra Kyrkogatan AB
(org.nr 559209-9484)
Östra Kyrkogatan 59 (visa karta
)
903 43 UMEÅ Arbetsplats
Östra Kyrkogatan AB, Restaurang Kontakt
Personalchef
Jakob Karlsson jakob@ostrakyrkogatan.se 0903403330 Jobbnummer
10014630