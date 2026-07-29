Vårdbiträde till serviceenheten på hemvårdsförvaltningen
Halmstads Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2026-07-29
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Vi söker dig som sprider positiv energi!
Ett rent hem är viktigt. Men det är människan bakom som gör den största skillnaden.
Nu söker vi nya kollegor till Serviceenheten i Hemvårdsförvaltningen.
Hos oss hjälper du människor med serviceinsatser som städning och tvätt så att de kan fortsätta leva ett självständigt, tryggt och värdigt liv i sitt eget hem. Varje dag möter du människor där ett vänligt bemötande, ett leende och ett gott samtal kan betyda lika mycket som ett skinande rent köksgolv.
Vi söker inte bara erfarenhet – vi söker rätt person
Vi tror att du:
✨ sprider positiv energi och har lätt för att skapa goda möten
✨ tycker om att ge service och får energi av att hjälpa andra
✨ tar ansvar, ser vad som behöver göras och arbetar självständigt
✨ gillar ordning och trivs med ett arbete där du är i rörelse
✨ har B-körkort och är bekväm med att köra bil och cykla
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du rätt inställning, ett gott bemötande och en vilja att göra skillnad, då vill vi gärna lära känna dig.
Därför trivs många hos oss
Hos Hemvårdsförvaltningen är varje medarbetare en viktig del av helheten. Vi har höga ambitioner och arbetar varje dag för att utveckla framtidens äldreomsorg.
Hos oss får du:
• ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• ett aktivt arbete med variation och rörelse
• engagerade kollegor som hjälper varandra
• möjlighet att utvecklas i en verksamhet som vill framåt
Känner du igen dig?
Då hoppas vi att du söker. Vi letar efter människor som vill göra skillnad – inte bara utföra ett arbete. Vi tror att man kan lära sig mycket – men inställning, bemötande och viljan att göra ett bra jobb är det viktigaste.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemtjänst Kontakt
Camilla Johannesson camilla.johannesson@halmstad.se +46702118338 Jobbnummer
10014628