Stödpedagog till Fogdegatan 53

Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Linköpings kommun söker en engagerad stödpedagog som vill bidra till att utveckla och säkerställa god livskvalitet för kommunens invånare. Tjänsten är placerad vid enheten Fogdegatan 53.
Som stödpedagog arbetar du nära de boende och stödjer dem i att klara sin vardag utifrån individuella behov. Du skapar struktur, motiverar och stärker förmågan till ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt arbetssätt och IBIC (Individens behov i centrum). Du formulerar mål tillsammans med den boende, upprättar och följer upp genomförandeplaner och dokumenterar i verksamhetens system.
I rollen ingår ett utökat kvalitets- och utvecklingsansvar. Det innebär att du:
• Vägleder kollegor i pedagogiska metoder och arbetssätt.
• Följer upp dokumentationens kvalitet och säkerställer att rutiner följs.
• Deltar i verksamhetens kvalitetsarbete och utvecklingsområden.
• Driver och följer upp utvecklingsfrågor under möten och handledning.
• Introducerar nya medarbetare.
Du bidrar också till att samla in synpunkter från boende och föreslår förbättringar som stärker verksamhetens kvalitet. Du kommer att ingå i en nätverksgrupp med andra stödpedagoger.
Din arbetsplats
Fogdegatan 53 är en dygnet-runt-verksamhet med 16 lägenheter för personer med psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska funktionsvariationer. I personalgruppen arbetar boendestödjare, en stödpedagog, en gruppledare samt finns det tillgång till sjuksköterska. Arbetstiden är dag, kväll, helg och sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har en relevant YH- eller universitetsexamen. Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri är ett krav. Kunskaper inom MI, ESL, lågaffektivt bemötande och pedagogiskt arbetssätt är önskvärda.
Du behöver kunna svenska väl i tal och skrift för journalföring och klientmöten, och vara van vid datorer för dokumentation. Erfarenhet av dokumentation i Treserva och arbete utifrån IBIC är meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du flexibel, förändringsorienterad och har ett gott omdöme. Vi ser att du samarbetar bra med andra, är lyhörd och kan ta ett eget ansvar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16276
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
