Stödpedagog till daglig verksamhet
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-07-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Hos oss blir din nyfikenhet en styrka. Genom att lära känna våra deltagare och förstå deras behov bidrar du till att utveckla arbetssätt som skapar goda förutsättningar.
Vi söker nu fem stödpedagoger som vill kombinera ett nära arbete med deltagarna med ett tydligt uppdrag att utveckla verksamhetens behov och kvalitet. Två tjänster är placerade på Viksäng, två på Stallhagen och en tjänst på en av våra övriga avdelningar inom daglig verksamhet. Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du har en viktig roll för att utveckla och stärka kvaliteten i daglig verksamhet. Du arbetar nära både deltagare, kollegor och avdelningschef och bidrar till att verksamheten bedrivs utifrån beprövade arbetssätt, gällande lagstiftning och individens behov.
Uppdraget är varierat och består av både verksamhetsnära och administrativa arbetsuppgifter. En del av din arbetstid arbetar du nära deltagarna för att lära känna deras behov, skapa delaktighet och se vilka arbetssätt som fungerar bäst. Den kunskapen använder du sedan i kvalitetsarbetet där du bland annat granskar och utvecklar social dokumentation, arbetar med genomförandeplaner, tar fram material och kartlägger deltagarnas behov.
Du är ett stöd för dina kollegor i det dagliga arbetet och bidrar med vägledning i pedagogiska frågor, dokumentation och arbetssätt. Tillsammans med avdelningschefen identifierar du utvecklingsområden och driver kvalitetsarbetet framåt. I rollen inspirerar, coachar och skapar du förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har annan relevant eftergymnasial utbildning med minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng, din utbildning kan vara exempelvis socionom eller beteendevetare. Du har erfarenhet av arbete inom LSS och är trygg i social dokumentation.
Det är ett plus om du har erfarenhet av kvalitetsarbete, exempelvis som kvalitetsombud eller stödpedagog, eller om du tidigare har jobbat med att stötta och handleda kollegor i deras arbete. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av att ta fram pedagogiskt material, kartläggningar eller andra arbetssätt som bidrar till verksamhetens utveckling. Har du kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande eller utbildning i MI (motiverande samtal) är även det meriterande.
Som person är du trygg och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du motiveras av att förstå vad som får människor att utvecklas och trivs i en roll där du får analysera, prova nya arbetssätt och hitta lösningar som gör verklig skillnad för deltagarna.
Vi erbjuder
Vi satsar på att stärka kvalitetsarbetet och ge stödpedagogerna en tydlig och viktig roll i verksamhetens utveckling. Du arbetar nära din avdelningschef och blir en del av ett nätverk med andra stödpedagoger där ni delar erfarenheter, inspirerar varandra och utvecklar gemensamma arbetssätt.
Vi är en stor verksamhet med engagerade medarbetare som vill göra skillnad för våra deltagare varje dag. Här får du möjlighet att följa människors utveckling över tid och vara med och skapa en meningsfull vardag där varje individ ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina egna styrkor.
Läs gärna mer om våra dagliga verksamheter här:
Daglig verksamhet Västerås stad - Västerås (https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/daglig-verksamhet-vasteras-stad.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
Ansvarig rekryterare finns tillgänglig för frågor annonsens första och sista annsoneringsvecka (v.29 och v.32).
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Johanna Winlund johanna.winlund@vasteras.se +4621399013 Jobbnummer
10000683