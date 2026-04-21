Stödpedagog till daglig verksamhet
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Vill du arbeta i en verksamhet där engagemang, trygghet och tillit står i fokus?
Nu söker vi en stödpedagog till Hanssons Hus!
Tjänsten är ett vikariat till och med januari 2027, då ordinarie stödpedagog är föräldraledig. Det här är en bra möjlighet för dig som är nyexaminerad stödpedagog och vill få värdefull erfarenhet, samtidigt som du får arbeta nära erfarna kollegor.
Hanssons Hus är en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Verksamheten består av två delar: Konferens & Service samt Hanssons Hus (Kusten/Verkstan).
Varje del har en stödpedagog kopplad till sig. I den här tjänsten utgår du från Hanssons Hus (Kusten/Verkstan), men du arbetar i nära samarbete både med stödpedagogen inom Konferens & Service och med pedagoger inom hela föreningen.
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team där det finns goda möjligheter att utvecklas i din roll och där samarbete och erfarenhetsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Som stödpedagog hos oss behöver du ha intresse, kunskap och erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet, samt förmåga att möta och hantera beteenden som kan uppfattas som utmanande.
Om rollen
Som stödpedagog hos oss har du en kombinerad roll där du arbetar 50 % i den dagliga verksamheten tillsammans med deltagarna och 50 % med pedagogiskt utvecklingsarbete, planering och handledning av kollegor.
Du kombinerar det verksamhetsnära arbetet med att bidra till struktur, kvalitet och utveckling i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa en meningsfull och utvecklande vardag för deltagarna
Planera, upprätta och följa upp genomförandeplaner tillsammans med deltagare och kollegor
Handleda och stödja kollegor i det pedagogiska arbetet
Delta i och driva kvalitets- och utvecklingsarbete
Samverka med anhöriga och andra professioner
Tjänsten är på heltid, dagtid måndag-fredag.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet (minst 200 YH-poäng eller 60 hp) eller annan relevant beteendevetenskaplig utbildning
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism
Kunskap om AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av handledning eller ledarskap
Erfarenhet av arbete med utmanande beteende
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med ett kunnigt och stöttande team där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du blir en del av ett bra gäng där samarbete, lärande och gemensamt ansvar är centrala delar av arbetet.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Det här får du hos oss
Nära ledarskap.
Pedagogisk handledning och vägledning.
Friskvårdsbidrag.
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida www.betaniahemmet.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna
, https://www.betaniahemmet.se/
Lekullevägen 6 (visa karta
)
436 45 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Sara Gustafsson sara.gustafsson@betaniahemmet.se Jobbnummer
