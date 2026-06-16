Sommarjobb som Distributionsförare (C-kort) - möjlighet till förlängning
Dgbn Holding AB / Fordonsförarjobb / Värmdö Visa alla fordonsförarjobb i Värmdö
2026-06-16
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Viktigt: Läs hela annonsen innan du söker då tidigare erfarenhet som lastbilsförare är ett krav.
Söker du ett sommarjobb där du får arbeta självständigt, ta ansvar och köra lastbil i varierande miljöer? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en distributionsförare för sommaren med möjlighet till fortsatt anställning efter sommarsäsongen för rätt person.
Du har tidigare erfarenhet av yrkesmässig körning och känner dig trygg bakom ratten, både i stadstrafik och på landsväg. Som person är du ansvarsfull, noggrann, lösningsorienterad och har en positiv inställning till ditt arbete.
Tillsammans fortsätter vi att utveckla Thermobud. Vi som arbetar här är mellan 25 och 65 år och bidrar med olika erfarenheter och kompetenser. Vi värdesätter kvalitet, samarbete och stolthet i det arbete vi utför åt våra uppdragsgivare.
Som distributionsförare hos Thermobud
Varierande arbetsdag med transport av pallgods och burar.
Distribution och transporter i Stor-stockholm och Mälardalen.
Möjlighet att bidra till en trivsam och engagerad arbetsplats.
Du tilldelas en egen lastbil som behöver kunna parkeras vid eller i närheten av din bostad.
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB.
Är flexibel, serviceinriktad och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar.
Innan anställning genomförs ett praktiskt lämplighetstest avseende körning samt lastning och lossning av gods. Tidigare erfarenhet är därför en viktig förutsättning.
Anställningsform
Tjänsten är ett sommarjobb på heltid med start enligt överenskommelse. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning efter sommaren.
Vi har kollektivavtal.
Om Thermobud
Thermobud är ett familjeägt åkeri som grundades 1992. Vår kärnverksamhet är temperaturkontrollerade transporter med särskilt fokus på kyl- och frystransporter.
Vi trafikerar främst Storstockholm och Mälardalen, men utför även transporter till övriga delar av Sverige. Arbetsuppgifterna omfattar främst distribution av kyl- och frysvaror samt transporter mellan terminaler.
Läs gärna mer om oss på www.thermobud.se
Ansökan skickas via e-post till: info@thermobud.se
Vi tar inte emot ansökningar via telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: info@thermobud.se Arbetsgivare Dgbn Holding AB
(org.nr 556702-6504) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dgbn Holding AB Kontakt
Trefikledning
Martin de Meijere info@thermobud.se Jobbnummer
9967080