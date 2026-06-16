Pizzabagare helg under sommaren
Restaurang Fortunato AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-16
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Vi söker en duktig pizzabagare till restaurang Pazzi (Vasastan)
Pazzi är en italiensk restaurang på Kungstensgatan i Vasastan med fullt fokus på äkta napolitansk pizza, bakad med noggrant utvalda råvaror och stor passion för hantverket. Restaurangen har en avslappnad men livlig atmosfär med högt tempo.
Vi söker nu en självständig och erfaren pizzabagare med känsla för kvalitet och tempo.
Arbetstid:
Fredag kl. 17.00–22.00
Lördag kl. 17.00–22.00
Söndag kl. 11.30–22.00
Under passen ansvarar du för hela pizzastationen, inklusive förberedelser inför service, deg- och råvaruhantering, bakning under service samt städning och rengöring efter avslutat pass.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka napolitansk pizza
Har god kunskap om deg, jäsning och råvaruhantering
Är självgående och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i högt tempo
Har vana av förberedelsearbete och noggrann städning
Har känsla för kvalitet, struktur och samarbete
Vi erbjuder:
Fasta helgpass
Arbete på en restaurang med tydligt koncept och hög kvalitet
Möjlighet till långsiktigt samarbete
En arbetsplats med passion för italienskt hantverk
Intresserad?
Skicka en kort presentation om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Mejl
E-post: jobb@pazzivasastan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helg pizzabagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Fortunato AB
(org.nr 559265-6325)
Kungstensgatan 60 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Pazzi Vasastan Jobbnummer
9967079