Stödpedagog till daglig verksamhet

Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Brinner du för att skapa en meningsfull och utvecklande sysselsättning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism? Nu har du möjligheten till detta på Flöjelbergsgatans dagliga verksamhet i Mölndal.
Vi erbjuder en nyinrättad tjänst som stödpedagog, där du får chansen att vara med och forma rollen från grunden. Vi söker dig som trivs med att ta initiativ, utveckla arbetssätt och skapa strukturer som gynnar deltagarnas utveckling och delaktighet.
Hos oss arbetar vi med personer som har stora behov av stöd och där utmanande beteenden kan förekomma. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen sen tidigare och är trygg i att använda lågaffektivt bemötande som metod.
Du kommer att arbeta dagtid måndag - fredag.
Om rollen
Som stödpedagog får du en nyckelroll i det dagliga arbetet. Du kommer att kombinera brukarnära insatser med planering, metodutveckling och handledning av kollegor. Ditt arbete syftar till att stärka brukarnas självständighet och livskvalitet samtidigt som du bidrar till att utveckla verksamhetens kvalitet.
Tjänsten innebär en uppdelning av arbetstiden där cirka 50 % är brukarnära insatser och 50 % fokuserar på planering, dokumentation och utvecklingsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Stödinsatser: Direktarbete med brukarna för att skapa en meningsfull vardag och stödja dem i deras individuella mål.
- Planering och uppföljning: Utforma och följa upp genomförandeplaner i nära samarbete med brukare och kollegor.
- Handledning: Stödja och utveckla kollegornas kompetens genom handledning och utbildning.
- Kvalitetsutveckling: Driva projekt och delta i utvecklingsinsatser för att förbättra verksamhetens kvalitet.
- Samverkan: Arbeta tillsammans med anhöriga, kollegor och andra professioner för att skapa ett helhetsorienterat stöd.
Du kommer att arbeta dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet (minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng) eller annan relevant beteendevetenskaplig utbildning.
- Minst 1 års erfarenhet av arbete som stödpedagog.
- Erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
- God kunskap och erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
- Erfarenhet av ledarskap eller att handleda kollegor.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtiden förvår dagliga verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan växa i din yrkesroll, bidra med dina idéer och verkligen göra skillnad för både deltagare och medarbetare.
Du kommer ingå i ett nätverk med andra stödpedagoger. Nätverket kommer att ledas av våra metodhandledare som också finns som ett stöd för dig i ditt arbete.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/
