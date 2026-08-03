Stödpedagog/Stödassistent till Lunda 1
Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (OSN) / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-08-03
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
6 plats(er).
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Som stödassistent/stödpedagog på våra gruppbostäder arbetar du nära personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du förutsättningar för en trygg, meningsfull och utvecklande vardag där varje individs behov, önskemål och förmågor står i centrum. Välkommen med din ansökan!
Lunda 1 är beläget i en naturnära och lantlig miljö längs väg 288, cirka tio minuter från Gränbystaden.
På våra gruppbostäder i bor vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser som har beslut enligt LSS och omfattande omvårdnadsbehov. Verksamheternas mål är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt, tryggt och värdigt liv utifrån varje individs behov, önskemål och förutsättningar.
Här kan du läsa mer om verksamheten Lunda 1 (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/lss-boende/gruppbostad/gruppbostad-vuxna/lunda-1/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som stödassistent/stödpedagog arbetar du med att ge stöd, service, omvårdnad och vägledning i den enskildes vardag. Arbetet innebär att skapa förutsättningar för delaktighet, självständighet och en meningsfull tillvaro utifrån varje persons individuella behov. Du motiverar och stöttar brukarna i dagliga aktiviteter, fritidsintressen och sociala sammanhang samt arbetar strukturerat utifrån genomförandeplaner, rutiner och överenskomna arbetssätt.
I rollen ingår även att bidra till en trygg och förutsägbar miljö, upprätthålla kontakter med anhöriga och andra aktörer i brukarens nätverk samt samverka med kollegor och externa samarbetspartners. Du kommer att vara kontaktperson och ha ombudsuppdrag samt aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten utifrån kommunens värdegrund, riktlinjer och metoder, exempelvis alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), språkutvecklande arbetssätt och lågaffektivt bemötande.
Vid våra verksamheter finns brukare med omfattande omvårdnadsbehov, vilket innebär att delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter förekommer. Arbetet bedrivs enligt rullande schema med tjänstgöring dag, kväll, helg, och sovande jour. Det finns även möjlighet till vaken natt-pass vid behov.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska, stödpedagog eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har erfarenhet av arbete med omsorg av personer med funktionsnedsättning
Är trygg och bekväm i att ta emot delegerade arbetsuppgifter
Har goda datorkunskaper
Kan självständigt och utan hinder kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Det är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet.
Har B-körkort
Har du dessutom kunskap eller erfarenhet inom lågaffektivt bemötande bedöms detta som meriterande.
Som person är du initiativtagande och drivs av att få saker att hända. Du tar ansvar, ser vad som behöver göras och omsätter idéer till handling med fokus på att skapa resultat. Samtidigt är du lugn och stabil, även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras. Du behåller ett realistiskt perspektiv, prioriterar rätt och agerar med gott omdöme i pressade situationer. Du trivs i sociala sammanhang och har lätt för att skapa, utveckla och underhålla goda relationer, både med kollegor och andra kontaktytor. Med din empatiska förmåga har du lätt att sätta dig in i andra människors situation och perspektiv, vilket bidrar till ett professionellt och respektfullt bemötande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Sosso Milegrim, verksamhetschef, 018-7263477
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-7263994
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen (OSN) Kontakt
Verksamhetschef
Sosso Milegrim +46187263477 Jobbnummer
10018490