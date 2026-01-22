Stödpedagog
2026-01-22
Funktionsstöd är en avdelning inom äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestads kommun. Nu satsar vi och rekryterar en med stödpedagog till bostad med särskild service/gruppbostad enligt LSS.
Trivs du med att arbeta över flera enheter? Då kan det vara dig vi letar efter!
I detta uppdrag arbetar du som ett pedagogisk stöd till dina kollegor, detta innebär att;
• Arbeta för att öka brukarnas delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande.
• Ha ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamhetens utveckling.
• Samla och sprida kunskap om hållbara och evidensbaserade pedagogiska metoder med syftet att driva verksamheten framåt.
• Aktivt lyssna in medarbetarnas tankar och idéer samt inkludera dem till att skapa gemensam utveckling i verksamheten.
• Arbetande reflekterande och stödjande till övriga medarbetare gällande dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
• Bistå och stödja medarbetarna med utvecklingsarbeten i pedagogiska metoder för att öka den enskildes delaktighet och självständighet i sin vardag.
• Handleda elever från relevanta utbildningar kopplade till stödpedagoguppdraget.
• Vara aktivt deltagande i regelbundna yrkes- och nätverksträffar.
I arbetet har du samarbete med andra stödpedagogerna i kommunen. Du har också kontakt med exempelvis anhöriga, medarbetare och kollegor på grupp/servicebostäder, sjuksköterska, enhetschef med flera.Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog behöver du ha en lämplig utbildning såsom eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Alternativt har du en kombination av YH- och högskolepoäng som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
Som stödpedagog krävs att du har god förståelse för olika funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar den enskildes vardag samt vara lyhörd för dennes behov. Du har förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med både brukare och kollegor. Detta inkluderar både verbal och icke-verbal kommunikation. I rollen krävs också kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och att du kan arbeta lågaffektivt.
Du är duktig på att motivera och engagera dina kollegor i utvecklingsarbetet. Vidare behöver du vara ansvarstagande, se lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att du har ett ödmjukt förhållningssätt samt värdesätter ett gott samarbete ser vi som en självklarhet.
Det är meriterande om du har kunskap om funktionsnedsättningar i kombination med utmanande beteende och psykisk ohälsa. Vi ser gärna att du också har kunskap väldfärdsteknik inom området funktionsstöd.
Vi ser att du har kunskap om gällande LSS-lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring samt har vana att planera, reflektera och utvärdera ditt arbete.
Som stödpedagog finns möjlighet att påverka arbetets utformning i nära samarbete med kollegor och enhetschef.
B-körkort är ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Ett kortfattat personligt brev samt besvarar urvalsfrågorna. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Provanställning kan komma att tillämpas.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Enhetschef
Enhetschef
Katrin Jedselius katrin.jedselius@mariestad.se 0501-75 63 72
