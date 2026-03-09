Stödpedagog
2026-03-09
Inom avdelningen Funktionsstöd är vårt uppdrag att stärka människors förmågor till självständighet, självbestämmande och delaktighet i sina liv och för att den enskilde ska få stimulans, utveckling, meningsfullhet samt gemenskap.
Nu söker vi två stödpedagoger till varsin bostad med särskild service i Mariestads tätort.
Vill du ha ett utvecklande och socialt arbete där du både jobbar brukarnära och som ett stöd till kollegor? Är du pedagogiskt lagd och har god kunskap om LSS-lagstiftning?
Då kan du vara den vi letar efter!

Arbetsuppgifter
Till våra gruppbostäder Bergsgatan och Kilkesten behöver vi anställa två stödpedagoger.
Tjänsterna innebär en kombination av uppdrag, där 20 % av arbetstiden avsätts för pedagogiskt arbete och resterande del är brukarnära arbete. Det kan även bli aktuellt att arbeta som stödpedagog i flera verksamheter. På sikt är målet att varje verksamhet ska ha en egen stödpedagog.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
• Arbeta för att öka brukarnas delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande.
• Ha ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamhetens utveckling.
• Samla och sprida kunskap om hållbara och evidensbaserade pedagogiska metoder med syftet att driva verksamheten framåt.
• Aktivt lyssna in personalens tankar och idéer och försök att inkorporera dem.
• Fungera som bollplank och stöd till övrig personal gällande dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
• Bistå och stödja personalen med utvecklingsarbeten i pedagogiska metoder för att öka den enskilde brukarens delaktighet i sin vardag och främja brukarens självständighet.
• Handleda elever från relevanta utbildningar kopplade till stödpedagoguppdraget.
• Vara aktivt deltagande i regelbundna nätverksträffar med andra stödpedagoger.
Förutom att du jobbar nära dina stödpedagogkollegor och omsorgspersonal har du också kontakt med exempelvis anhöriga, sjuksköterska, rehabpersonal, enhetschef med flera. Som stödpedagog finns möjlighet att påverka arbetets utformning i nära samarbete med kollegor och enhetschef.
Tjänsten på Kilkesten har tillträde snarast enligt överenskommelse medan tjänsten på Bergsgatan ska tillsättas 1 september.

Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog behöver du ha en lämplig eftergymnasial utbildning såsom stödpedagog eller specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Vi ser att du också har erfarenhet och kunskap inom just LSS och dess lagstiftning.
Vi söker dig som har ett stort intresse för utvecklingsarbete och som känner dig trygg i att ta en ledande roll i detta. Du förväntas bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten samt säkerställa god kvalitet i dokumentation. En viktig del av uppdraget är att kunna identifiera behov och utforma pedagogiska lösningar utifrån varje individs förutsättningar. Du är duktig på att motivera och engagera dina kollegor i utvecklingsarbetet. Vidare behöver du vara ansvarstagande, se lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter. Att du har ett ödmjukt förhållningssätt samt värdesätter ett gott samarbete ser vi som en självklarhet.
Det är viktigt att vara medveten om att de personer som bor på Bergsgatans gruppbostad är äldre och har begränsad verbal kommunikation. På Kilkestens gruppbostad bor personer i mer varierande åldrar, men även där förekommer begränsad verbal kommunikation. Detta ställer krav på din förmåga att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation samt individanpassade pedagogiska strategier.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi även att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Provanställning kan komma att tillämpas.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
