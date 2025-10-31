Stödpedagog
Karlsborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Karlsborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlsborg
2025-10-31
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vi söker dig som vill vara en pedagogisk nyckelperson - någon som brinner för att stötta både deltagare och kollegor i deras utveckling.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare i Karlsborgs kommun får du ta del av en rad förmåner som bidrar till trygghet, balans och utveckling i arbetslivet. Du har betald semester redan från ditt första anställningsår och individuell lönesättning som speglar din kompetens och erfarenhet.
Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart och välmående arbetsliv. Därför satsar vi på ett brett friskvårdsutbud, där du bland annat kan ta del av gratis motionssim och vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage, samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme - beroende på verksamhetens och dina egna förutsättningar. Utöver detta finns flera andra förmåner som du som anställd kan ha rätt till. Du kan läsa mer om dem https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har totalt ca 250 medarbetare.
Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Socialförvaltningen i Karlsborgs kommun arbetar utifrån en gemensam etisk värdegrund som utgår från ledorden respekt, bemötande och självbestämmande.
Verksamheten funktionsnedsättning utför alla de insatser som regleras i LSS (lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta), vilka bland annat inkluderar särskilt boende och daglig verksamhet. Verksamhetens främsta uppgift är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Vi ska nu utöka med en stödpedagog till teamet inom daglig verksamhet och ska även tillsätta tjänst som stödpedagog inom gruppbostad, efter att medarbetare beslutat att gå vidare till annat arbete. Som stödpedagog ingår du i ett arbetslag och är schemalagd utifrån verksamhetens behov där kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Du ingår i ett nätverk tillsammans med andra stödpedagoger inom verksamhetsområdet där ni tillsammans med er enhetschef planerar och driver kvalitetsarbetet framåt inom verksamhetsområdet. I ditt uppdrag stödjer, planerar, handleder och inspirerar du dina kollegor i det pedagogiska arbetet samt utvecklar arbetet i verksamheten i samverkan med chef och kollegor. Tjänsten erbjuder ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar att självständigt driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef och övriga stödpedagoger i nätverket.
Du ansvarar för att utveckla social dokumentation, genomförandeplaner samt det pedagogiska utvecklingsarbetet på individ- och gruppnivå, där brukarnas delaktighet och behov står i fokus. Du stöttar brukarna i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro och ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapa förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
Vi tillsätter nu tjänster som stödpedagog inom daglig verksamhet samt gruppbostaden Boken, men i uppdraget som stödpegagog ingår att stödja samtliga av enhetens medarbetare i sina uppdrag inom LSS-området. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller en kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
Du är trygg och stabil i dig själv och i din yrkesroll samt har en god självinsikt. Du har förmågan att kunna inspirera, motivera och handleda medarbetare inom verksamheten för ett gemensamt aktivt arbete med delaktighet utifrån brukarnas behov i centrum. Krav är att du har goda kunskaper i att kommunicera såväl muntlig som skriftligt i det svenska språket.
Du är lugn, och ansvarsfull, initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor. Du behöver också ha ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser. Kunskaper inom autismspektrumtillstånd, ADHD, tvångssyndrom, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som stödpedagog ska du tillämpa ett etiskt förhållningssätt som främjar den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighetÖvrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Karlsborgs kommun tillämpar rökfri arbetstid
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Den nyinrättade tjänsten kräver att erforderliga beslut kring kommande budget tas.
Rekrytering kan ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LSS Kontakt
Annika Bäckman 0505-17032 Jobbnummer
9582602