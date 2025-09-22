Stödpedagog
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Avdelningen för LSS och socialpsykiatri ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till personer med en funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder, korttidsvistelse för barn och ungdomar, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner samt socialpsykiatri med boende, sysselsättning, träfflokal och boendestöd. Totalt arbetar ca 250 medarbetare inom avdelningen för LSS och socialpsykiatri.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Hos oss bor fem till sex personer som har behov av stöd på grund av autismspektrumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar och varierande grad av utmanande beteenden. Vi är ett varmt och härligt gäng som jobbar med ett brukarorienterat synsätt där brukaren ges stöd och service utifrån dennes individuella behov. Målet är att ge brukaren självständighet, självbestämmande, delaktighet och trygghet, utifrån individuell förutsättningar
Ditt uppdrag som stödpedagog innebär att du har ett utökat ansvar och mandat kring frågor som rör den pedagogiska delen som har betydelse för brukaren och utveckling av verksamheten. I arbetet ingår bland annat att upprätta rutiner, arbeta med metoder och strategier, säkerställa att genomförandeplaner och dokumentation följer rådande lagstiftning samt följa upp att det brukarnära arbetet fortlöper enligt framtagen genomförandeplan.
Stödpedagogens uppdrag är också att omvärldsbevaka området samt delta i implementering av ny evidensbaserad kunskaper i verksamheten. I uppdraget ingår även att samverka med brukaren, företrädare, anhöriga samt andra personer i brukarens nätverk.
I ditt uppdrag förväntas du utgå ifrån ett pedagogiskt synsätt, vara kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leva upp till verksamhetens mål. Du handleder kollegor i det brukarnära arbetet och du är själv delaktig i planerade insatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. I ditt uppdrag behöver du kunna analysera och finna lösningar på problem och utveckla verksamheten genom bland annat omvärldsbevakning.
Som stödpedagog förväntas du vara en engagerad och drivande person, som är mån om brukarens självständighet, självbestämmande och att skapa en fungerande och meningsfull vardag för den enskilde. Genom ett coachande arbetssätt stärker du kollegors förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Du tycker om att arbeta med ständiga förbättringar, kvalitetsutveckling och kompetenshöjning.
Du har ett nära samarbetet med enhetschef, utvecklingsledare och övriga stödpedagoger.
Du kommer arbeta enligt schema med oregelbundna tider, tjänstgöring varannan helg.

Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog krävs fullständig yrkeshögskoleutbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 YH-poäng. Vi ser gärna sökande med en pedagogisk utbildning i basen. Du ska ha erfarenhet av pedagogiskt arbete, målgruppen, strukturerat arbete med tydliggörande pedagogik, kunskap om olika funktionsvariationer, alternativa kommunikationssätt och minst tre års erfarenhet av att arbete med vuxna personer med intellektuell funktionsvariationer och autism.
Du ska ha mycket goda kunskaper om LSS lagstiftningen och SoL lagstiftningen. Du ska även ha tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet LifeCare.
Meriterande är erfarenhet av arbete på gruppbostad, utbildning motiverande samtal (MI) samt genomgått utbildning i låg affektivt bemötande.
Hot och våld kan uppstå, vilket gör att du i ditt uppdrag, förväntas kunna arbeta låg affektivt och anpassa ditt förhållningssätt utifrån brukarens behov och problematik. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt.
Som person söker vi dig som är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du har inga problem att arbeta självständigt, men ser det goda samarbetet i teamet som en förutsättning för arbetsgruppens utveckling. Vidare har du ett pedagogiskt och ett motiverande förhållningsätt till både dina kollegor och brukarna, med en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Arbetet förutsätter utifrån det utökade pedagogiska ansvaret att du har en god administrativ förmåga, är van vid att arbeta i dokumentationsprogram och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
