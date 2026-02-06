Stödhandläggare
2026-02-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Vaggeryd
, Falköping
, Värnamo
, Tibro
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahosossPubliceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Hos oss får du en roll där du varje dag bidrar till utvecklingen av Sveriges jordbruks- och landsbygdssektor. Du blir en del av fiskeri- och nationella stödenheten, där vi handlägger stöd inom robust primärproduktion och kväveklivet. Vårt arbete präglas av samarbete, lärande och en vardag där utveckling är en naturlig del. Nya stödformer och programperioder gör att det händer mycket hos oss.
Som handläggare kommer du att:
* Handlägga ansökningar om stöd och utbetalning inom nationella investeringsstöd.
* Göra bedömningar utifrån gällande rutiner, regelverk och vägledningar.
* Ha kontakt med stödmottagare, andra myndigheter och kollegor inom organisationen.
* Arbeta både självständigt och i team, där du bidrar till helheten och stöttar kollegor vid behov.
På enheterna och avdelningen hjälps vi åt för att lösa våra uppgifter. Det betyder att du kan behöva handlägga stödansökningar utanför ditt huvudsakliga arbetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom företagsekonomi eller agronomi, eller har förvärvat en hög kompetens inom ärendehandläggning genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
* Vårt arbetsspråk är svenska, så du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av handläggning av investeringsstöd.
* Erfarenhet av utredande handläggning inom offentlig sektor.
* Kunskap eller praktisk erfarenhet av att driva eller arbeta inom jordbruk.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du kan strukturera och driva dina arbetsuppgifter framåt på ett effektivt sätt. Du motiveras av att uppnå resultat och tar dig an utmaningar med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Rollen passar dig som uppskattar att vara en del av ett team där samverkan och ett gott samarbete med kollegor och andra enheter är en naturlig del av vardagen.
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
