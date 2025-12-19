Stödfamilj sökes till 14-årig flicka
2025-12-19
Norsjö kommun
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.
Vill du göra skillnad i en ung människas liv?
Har du möjlighet att öppna ditt hem och ditt hjärta för en 14-årig flicka som behöver en trygg, stabil och positiv miljö? Som stödfamilj blir du en viktig del av hennes vardag - ett extra hem där hon får omsorg, gemenskap och stöd.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att du tar emot flickan i ditt hem cirka 14 dygn per månad. Under dessa dagar bor hon hos dig och blir en del av din vardag. Du fungerar som en trygg vuxen och ett komplement till hennes ordinarie hem, med fokus på struktur, delaktighet och meningsfull fritid.
Som stödfamilj erbjuder du:
• En trygg och förutsägbar miljö
• Närvaro, engagemang och lyhördhet
• Möjlighet till gemensamma aktiviteter, gärna utomhus
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år
• Har god social förmåga och kan skapa trygga relationer
• Är initiativtagande, men samtidigt lyhörd för flickans behov och önskemål
• Tycker om att vara aktiv, gärna med intresse för natur, friluftsliv eller djur
• Har tid, tålamod och engagemang att vara ett stöd för en ung person
Det är meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap om fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar, men personlig lämplighet är avgörande.
Bra att veta
• Som stödfamilj omfattas du av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
• Uppdraget är ett arvoderat uppdrag, inte en anställning
• Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för uppdraget.
Ersättning
Ersättning utgår enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga rekommendationer och består av:
• Arvode för det uppdrag du utför
• Omkostnadsersättning som täcker kostnader såsom mat, resor, aktiviteter, inträden och biljetter
Vill du veta mer?
Att vara stödfamilj är ett meningsfullt uppdrag där du verkligen kan göra skillnad. Är du nyfiken och vill veta mer om vad uppdraget innebär - eller känner att detta skulle kunna passa dig - är du varmt välkommen att höra av dig.
För frågor om uppdraget: kontakta Emma Långström 0918-14102.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
