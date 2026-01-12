Stödassistenter till poolverksamhet
2026-01-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vill du jobba inom vård och omsorg och samtidigt ha ett fritt arbete inom en poolverksamhet?
Vi välkomnar dig som är intresserad av socialt arbete. Bemanningsservice inom socialförvaltningen Kalmar kommun söker nu nya medarbetare till vår grupp. Bemanningsservice jobbar med att tillsätta vikarier inom förvaltningens alla verksamheter. Vi jobbar inom funktionsnedsättning, barnverksamheter och socialpsykiatri när de behöver stöttning eller vid frånvaro.
Som stödassistent ska du genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer till en välfungerande vardag. Arbetet sker utifrån verksamheternas måluppdrag och är fysiskt rörligt. Dina arbetsdagar ser aldrig likadana ut och du får möjlighet att göra skillnad i människors liv. Arbetstiderna är dag/kväll/natt och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet alternativt högskoleutbildning som vi bedömer som relevant inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Meriterande är kunskap kring autismspektrumtillstånd, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar, alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Du har självklart ett gediget intresse av att jobba med människor och du har lätt att samarbeta både inom den egna arbetsgruppen och med andra aktörer. Du behöver även ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera.
Vi ser gärna att du har körkort. Löpande urval, tjänster kan tillsättas innan ansökningstidens utgång.
I denna rekrytering kommer vi att tillämpa provanställning på 6 månader.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pernilla Andreasson pernilla.andreasson@kalmar.se 010-352 22 64 Jobbnummer
