Stödassistenter till Hatthyllan/Domsjö
2025-08-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Funktionsstöd är ett av de tre verksamhetsområdena inom Välfärdsförvaltningen och har uppdraget att verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet.
Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet. Nu söker vi engagerade och målinriktade stödassistenter!Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att tillsammans med enskild upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköp, beställningar, hälsa och säkerhet bland annat genom delegering.
Tillsammans med dina kollegor kommer du utföra vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukare samt stödja och motivera i vardagsaktiviteter i hemmet och på fritiden. Du hjälper bland annat till med vardagliga sysslor och aktiviteter. Du kan skapa och hålla struktur, planera och tillreda måltider, ge stöd i personlig omvårdnad, medicindelegering krävs. Arbetet innebär att du kan komma att arbeta både ensam och tillsammans med andra. Arbetstiderna och arbetsuppgifterna är varierande då vi ger insatser dygnet runt. Du kan även komma att arbeta på flera ställen.
Du driver utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Att samverka med den enskildes nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial examen inom antingen Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning eller psykiatri, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från psykiatri och kunskaper inom NPF, AKK är ett plus.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du lugn, flexibel och stresstålig och kan hålla givna strukturer. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra dokumentation samt erhålla medicindelegering.
Körkort behörighet, B krävs för tjänsten.
Bifoga CV och personligt brev. Välkommen in med din ansökan!
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
