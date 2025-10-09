Stödassistenter till gruppbostaden Lilla Källviken
2025-10-09
Vi söker två stödassistenter till gruppbostaden i Lilla Källviken som ligger i ett nybyggt villaområdemed närhet till natur och fritidsliv runt husknuten.
Gruppbostaden är ett boende för personer med olika funktionsvariationer och som medarbetare hos ossbör du ha ett stort intresse för målgruppen. Vi förespråkar ett lågaffektivt bemötande som präglas avöppenhet, prestigelöshet och reflektion. Vårt mål är att skapa en sammansvetsad och stabilpersonalgrupp som hjälps åt att sträva mot gemensamma mål
Att arbeta som stödassistent ger dig möjlighet att göra skillnad i andra människors liv.Arbetsuppgifterna innefattar att motivera, stödja och hjälpa individen i alla vardagliga situationer både ioch utanför hemmet. Det innebär att underlätta i vardagen för den enskildes livssituation, medverka isociala sammanhang samt vara en inspirationskälla till olika fritidsaktiviteter. Vi kommer att arbeta utifrånen tydliggörande pedagogik genom att upprätthålla struktur utifrån den genomförandeplan som skapats isamverkan med individen.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller annan utbildning som avarbetsgivaren bedöms som likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med individer med intellektuella funktionsvariationer inomLSS/Psykiatri/SoL
• Kunskap inom och erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat
• God förmåga att arbeta med dokumentation och genomförandeplaner samt erfarenhet av att användadator som arbetsverktyg.Dina personliga egenskaper
Som person vill vi att du ska vara lugn, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du ska ha förmåga attarbeta självständigt, ha ett eget driv och vara lösningsfokuserad. Du är van vid att ta eget ansvar och kanmöta individens behov genom balans, struktur och flexibilitet. Vi ser även att du har ett coachandearbetssätt. Du ska ha god samarbetsförmåga och det är viktigt att du ser till allas lika värde.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning eller fördjupad erfarenhet av varierande diagnoser inom LSS/SoL och/eller psykiatri
• Kunskaper kring tydliggörande pedagogik samt ett strukturerat arbetssätt
• Utbildning eller erfarenhet inom lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att hantera utåtagerande beteende
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden ärschemalagd och verksamheten bedrivs dygnet runt med reviderad jour.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För den som erbjuds tjänsten krävs enligt lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisensbelastningsregister. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du bliraktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Pedersen jessica.pedersen@falun.se 023-824 12 Jobbnummer
9548855