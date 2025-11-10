Stödassistenter till Granbacka Gruppbostad
Gällivare kommun / Vårdarjobb / Gällivare Visa alla vårdarjobb i Gällivare
2025-11-10
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning av verksamheten
Avdelning för funktionsstöd är ett område inom socialtjänsten som ger stöd och service till personer med funktionsvariationer. Verksamheten grundar sig på LSS (lagen om stöd och service).Granbacka är en gruppbostad med insatser enligt LSS och som finns på Mellanområdet i Gällivare. Där bor i dag 4st brukare och där arbetar 12st stödassistenter.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att stödja personer med funktionsvariationer med ett individanpassat vardagsstöd för att skapa goda levnadsvillkor. Som stödassistent tillgodoser du våra brukares individuella behov utifrån de genomförandeplaner som upprättas och utifrån verksamhetens riktlinjer och målsättning.Stödassistentens roll är att utifrån varje brukares behov, förutsättningar och intressen verka för att ge stöd och handledning till brukaren för att utveckla förmågan och möjligheten till självständighet samt delaktighet i samhället. I tjänsten ingår att arbeta självständigt, professionellt och även i samverkan med övrig personal. Du har även uppdraget som kontaktperson och i detta ingår att tillsammans med brukaren, andra professioner och företrädare upprätta och följa upp arbetet utifrån genomförandeplan. I uppdraget ingår även vissa administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation, beställning av varor m.m. Tjänsten är förnärvarande placerad på Granbacka Gruppbostad.Kvalifikationer
Du har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet funktionshinder, utvecklingsstörning, autism, psykiatri eller av metodik anpassad för personer med funktionsvariationer är meriterande. Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket och även kunna dokumentera enligt gällande lagstiftning. Som person är du trygg och säker i din roll samt har en god förmåga att kunna agera på ett professionellt sätt i samtliga uppkomna situationer. I verksamheten förekommer fysiska aktiviteter tillsammans med brukare och du måste därför ha en grundläggande fysisk förmåga samt intresse av att planera och utföra aktiviteter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Eftersom personal resursplaneras inom våra verksamheter och då arbete med barn kan bli aktuellt, så har vi även krav på uppvisat utdrag från polisens belastningsregisterÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng (
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Här kan du läsa mer om vad Gällivare kommun erbjuder - Kommunen som arbetsgivare | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Tillsvidare, heltid 100%. Skiftgång dag, kväll och helgtjänstgöring. Nattarbete kan förekomma.
Provanställning kan tillämpas. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-01-12 .eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2025-11-23
Upplysningar
Enhetschef Ulrika Johansson
0970-81 87 35ulrika.johansson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Ulrika Johansson Ulrika.Johansson@gallivare.se 0970-818735 Jobbnummer
9595984