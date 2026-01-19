Stödassistenter till BmSS Morängatan
2026-01-19
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Nu tar vi nya tag på Morängatan - vill du vara med på vårt omtag och bidra till en positiv och utvecklande vardag för våra hyresgäster?
Vi söker nu åtta nya Stödassistenter som vill arbeta i en verksamhet där vi tillsammans utvecklar arbetssätt, bemötande och metoder för att skapa bästa möjliga stöd för de personer som bor hos oss.
Morängatan är ett boende med särskild service för vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Här bor tio hyresgäster som alla har individuella behov, intressen och förutsättningar. Som stödassistent har du en central roll i att ge stöd som stärker självständighet och skapar en trygg och meningsfull vardag. Genom att arbeta utifrån genomförandeplaner säkerställer du att varje hyresgästs behov står i fokus och att stödet utformas på ett respektfullt och professionellt sätt.
I ditt arbete motiverar du hyresgästerna i deras dagliga liv, både i och utanför hemmet. Det kan handla om att uppmuntra till sociala aktiviteter, stötta i kontakter utanför boendet, eller skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån hyresgästens intressen. Du ger även stöd i vardagliga sysslor som personlig hygien, tvätt, städ och matlagning.
Du samverkar med gode män, socialsekreterare, sjukvård och anhöriga, och ingår i ett team där bemötande, metodutveckling och ett lågaffektivt förhållningssätt är en naturlig del av vardagen. I arbetet ingår även social dokumentation, medicinhantering och insulingivning enligt delegation. Rollen kan stundtals innebära ensamarbete, vilket gör det viktigt att du känner dig trygg med målgruppen och säker i ditt professionella bemötande.
Boendet erbjuder stöd dygnet runt, och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade scheman.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1. Om du inte uppfyller kravet kan du komma att få genomföra ett språktest genom Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av målgruppen och kunskap inom neuropsykiatri, samt om du har arbetat med lågaffektivt bemötande (LAB), motiverande samtal (MI) och ett självständigt liv (ESL). Tidigare erfarenhet från funktionshinderområdet eller annan verksamhet inom vård och omsorg är också värdefullt.
Vi söker dig som är trevlig och hjälpsam, och som visar respekt för alla du möter i arbetet. Du har ett positivt, inbjudande förhållningssätt och arbetar alltid för att hyresgästen ska få det stöd och den hjälp som behövs. Du behåller ett gott bemötande även i stressiga situationer och är uppmärksam, lyhörd och öppen för att förstå andra människors behov och känslor.
Du samarbetar väl med andra genom att lyssna och visa intresse, och du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är stabil, trygg och professionell även när situationerna blir utmanande. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
