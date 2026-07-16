Stödassistenter till BmSS Enekullen
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-07-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Beskrivning
Nu söker vi stödassistenter till Enekullegatans bostad med särskild service i Lundby!
Enekullen BmSS är ett socialpsykiatriskt boende med 12 brukare som har ett varierande stödbehov. Brukarna har dels psykiska funktionsvariationer dels ett fysiskt omsorgsbehov. I ditt arbete kommer fokus att vara att stötta brukaren individuellt så att denne får en meningsfull vardag. Är du intresserad av att förändra vardagen för människor i Göteborgs Stad och medverka till att de som bor i Lundby får ett mer innehållsrikt liv så ska du söka till oss på Enekullen! Dina arbetsuppgifter
På Enekullegatans BmSS arbetar vi med utgångspunkten att varje brukare ska vara delaktig och ges möjlighet att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt. I ditt uppdrag som stödassistent kommer du arbeta med varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen till att vara delaktiga i samhällslivet och fritidsaktiviteter. Personlig omvårdnad samt stöttning i hemmet såsom tvätt, städ och matlagning utförs i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med hyresgästerna.
Du arbetar motiverande och skapar förutsättningar för struktur, delaktighet och självbestämmande utifrån varje persons förmåga.
Du stöttar hyresgäster i kontakter med myndigheter, anhöriga, hälso- och sjukvård samt andra samverkanspartners. I arbetet ingår även att följa upp genomförandeplaner, dokumentera och ta emot delegering enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Du arbetar enligt schema under dag- och kvällstid samt helg.
Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Kravet kan även uppfyllas genom eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet om minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt 60 högskolepoäng i kombination med minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Annan likvärdig utbildning kan bedömas som relevant.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav för tjänsten att du har erfarenhet av dokumentation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med psykiatri. Du är även meriterande om du har erfarenhet av:
• Motiverande Samtal (MI)
• Ett självständigt Liv (ESL)
• Lågaffektivt bemötande (LAB)
• Alternativ Kompletterande kommunikation (AKK)
• Arbete med missbruk
Du bemöter människor i din yrkesroll med respekt och hänsyn, med utgångspunkt i allas lika värde, och bidrar till ett tryggt och positivt möte. Du har ett öppet och professionellt förhållningssätt där brukarens behov alltid står i centrum. Du är tillmötesgående, har en positiv inställning samt uppträder lugnt och tryggt i din yrkesroll.
Du arbetar strukturerat, har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ inom ramen för uppdraget, vilket värdesätts högt. Du tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter, är lyhörd för andras behov, känslor och åsikter samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadAnställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Kanjau Taher kanjau.taher@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10004560