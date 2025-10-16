Stödassistenter till bemanningspool
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshindersverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för dessa målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer.
Bemanningsenheten består av rekryteringssamordnare, bemanningsplanerare och ett poolteam med stödassistenter i ledning av enhetschef. Vårt uppdrag är att kvalitetssäkra förvaltningens planering av tillfällig personal. Verksamheterna vi servar är bostad med särskild service, boendestöd, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, socialpsykiatri, LSS- team, IFO vuxen och IFO barn och unga.
Arbetet i Bemanningspoolen innebär att du arbetar som korttidsvikarie med brukare och klienter på många olika enheter och därför är det ena arbetspasset inte det andra likt. Detta är ett arbete för dig som ser möjligheter hos varje individ, har tålamod och intresse av att arbeta med individer med särskilda behov.
Arbetstiden är schemalagd. Förekommande arbetstider är dag, kväll, natt, sovande jour och helgarbete var tredje helg.
Vad tycker våra medarbetare om att arbeta i poolteamet?
"Det är så flexibelt och man lär känna så mycket fantastiska brukare och personal. Det blir aldrig den gråa vardagen." - Pia, stödassistent
"Frihet i arbetet innebär inte att man slipper ansvar, utan att man får forma sitt ansvar själv." - Jasmine, stödassistent
"Att varje dag skapar ny arbetsglädje och nya utmaningar på olika arbetsplatser." -Clary, stödassistent
Innan erbjudande om anställning behöver utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har utbildning från barn- och fritidsprogrammet. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom social omsorg. Erfarenhet från arbete inom autism och/eller alternativ kommunikation är meriterande. Du behöver även ha vana att använda dator och mobiltelefon då dessa används i det dagliga arbetet. Du behöver vara bra på att tala och skriva på svenska då dokumentation och kommunikation är en viktig del i arbetet.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
För att trivas i arbetet tror vi att du är en person som gillar när förutsättningarna förändras och dagarna ser olika ut. Du är därför flexibel i ditt arbetssätt, lär dig snabbt och har förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar genom att lätt sätta dig in i en ny arbetssituation. Vidare värdesätter vi att du är initiativtagande, har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och är ansvarstagande i ditt arbete. I våra verksamheter arbetar vi utifrån ett professionellt förhållningsätt där brukarna är i fokus.
Då vårt poolteam är en mycket uppskattad del i vår förvaltning utökar vi nu poolteamet med fler stödassistenter.
Söker du ett varierande arbete med nya utmaningar varje dag?
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
