Stödassistenter, gruppboende
2026-02-26
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Inom avdelning funktionsstöd finns enligt LSS ett antal gruppboenden, daglig verksamhet, barn- och ungdomsboenden samt korttids och fritidsverksamhet.
Vi utgår ifrån ett brukarorienterat synsätt där brukarna ges stöd och service utifrån individuella behov. Målet är att möjliggöra självständighet, självbestämmande och delaktighet i så stor utsträckning som möjligt, utifrån varje brukares förmåga.
När vi nu utvecklar verksamheten har vi behov av att utöka grundbemanningen till två gruppboenden, Villaro och Malörten 8, båda inom Trelleborgs tätort.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete; god möjligheter till intern kompetensutveckling; bästa kollegorna och kommunövergripande förmåner. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet som stödassistent ger du stöd och vägledning till brukarna i deras vardag utifrån ett pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt. Med brukarnas genomförandeplan som utgångspunkt arbetar du för att upprätta, driva och följa upp mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet för brukaren i vardagen.
Stödet innefattar hjälp vid omsorg/hygien, matlagning och färdighetsträning. Fritidsaktiviteter för brukaren är en stor del av arbetet som stödassistent, vilket gör att du kan komma att följa med på allt från bowling till dans, där du förväntas möjliggöra att brukare kan delta utifrån den enskildes förutsättningar.
Grunden i arbetet är en god och tydlig kommunikation samt gott bemötande. Du arbetar för att skapa ett lugn och trygghet för brukarna i olika situationer som de möter i sin vardag. Vidare är du ett stöd och skapar förutsättningar för god kontakt med anhöriga, sjukvård och andra kontakter som är viktiga för varje brukare. Du samarbetar framför allt med andra stödassistenter, stödpedagoger och ledning för att kontinuerligt utveckla verksamheten och nå uppsatta mål.
Vill du vara med på resan att, i det dagliga ge stöd och service till brukare, för att nå målen med LSS? Då vill vi att du söker en av dessa tjänster! Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen, har du gymnasial- eller yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet av att möta och stödja personer med funktionsnedsättning. Vidare har du goda datorkunskaper och kan ta del av och skriva social dokumentation på svenska. Du behöver även en god fysisk förmåga, för att genomföra och stödja aktiviteter med brukarna.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet och kompetens av ett eller flera av nedanstående områden: att planera, genomföra och följa upp aktiviteter brukare/vårdtagare;
arbete med tydliggörande pedagogik; utmanande beteende och TAKK. Dessutom är det meriterande om du har B-körkort för manuell växlad bil.
Personliga egenskaper som är av vikt för tjänsten, du är stabil och trygg i dig själv, lyhörd efter brukarens behov samt tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar samt ser möjligheter istället för hinder. Du använder din analytiska förmåga och strävar efter att förbättra vardagen för våra brukare.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.
Arbetstid
Vi rekryterar till fyra lediga platser: varav tre avser rullande schema dag, kväll, helg (38.15 tim/v) och en avser 1 nattjänst (34,20 tim/v). Du ombeds i din ansökan prioritera ditt intresse för dessa alternativ.Övrig information
