Stödassistent, visstidsanställning
Bromölla kommun, Omsorg och funktionsnedsättning / Vårdarjobb / Bromölla Visa alla vårdarjobb i Bromölla
2026-06-03
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Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun.
Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt.
• Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla.
• Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling.
• Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag.
Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt.
Omsorg funktionsnedsättning söker ny medarbetare till Gonarps gruppbostad då en av våra medarbetare ska vara föräldrarledig. Gonarp är belägen i natursköna Näsum. Gruppbostaden ligger fint i lantlig miljö och består av sex stycken lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme och en personallägenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I tjänsten kan du komma att möta situationer där hotfullt beteende eller våld förekommer. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i att hantera sådana situationer på ett professionellt och lugnt sätt. Vi söker dig som har förmåga att behålla fokus och fattade beslut under press, samt kan bemöta individer med respekt även i utmanande situationer. Erfarenhet av att arbeta i miljöer där hot och våld förekommer är meriterande.
På Gonarps gruppbostad arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande med stor fokus på tydliggörande pedagogik. Viktigt för oss är att du är bekväm med att ta ett stort ansvar i ditt arbete med en stor dos av sunt förnuft. Du ska sträva efter att tillsammans med dina kollegor utveckla en trygg vardag för våra brukare, därmed är det viktigt att du kan se brukarens perspektiv och anpassa ditt arbetssätt därefter.Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad stödassistent. Meriterande är utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, NPF, EIPS, självskadebeteende samt kommunikationsstöd.
Du har ett bra bemötande, är ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbete. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och öppen dialog. I nya, sammansatta grupper står du stadigt, bidrar med lugn och tydlighet och hjälper till att bygga ett tryggt och positivt arbetsklimat. Det är av vikt att kunna arbeta både självständigt och i grupp, kunna följa rutiner, beslut och handlingsplaner med brukarnas bästa i fokus.
Då dokumentation ingår i arbetet behöver du god kommunikationsförmåga, datorvana och du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ensamarbete samt dag, kväll, jour och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Vi erbjuder alla nyanställningar en bra start genom vårt introduktionsprogram som innehåller läkemedelsutbildning, bredvidgång, studiebesök och introduktionsmöte.
Vi strävar en jämn köns- och åldersfördelning och värderar etnisk och kulturell mångfald i våra verksamheter. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
I denna rekrytering sker löpande urval.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla Kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
295 31 BROMÖLLA Arbetsplats
Bromölla kommun, Omsorg och funktionsnedsättning Kontakt
Enhetschef
Sara Falk 0456-822 599 Jobbnummer
9945755