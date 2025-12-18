Stödassistent till Värmdö dagliga verksamhet
2025-12-18
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi på Värmdö daglig verksamhet söker en ny kollega som vill vara med och utveckla vår dagliga verksamhet, är det du?
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta efter vår uppdragsbeskrivning där det bland annat innehåller social dokumentation, delta i verksamhetens kvalitetsarbete och vara aktiv på våra möten.
Du kommer ha ansvar som stödperson till för par deltagare där du ansvarar för att deltagarna har aktiviteter och uppdrag som ger en meningsfull sysselsättning, att deltagarna har aktuella genomförandeplaner och att du för löpande journalanteckningar. Du kommer att ansvara för att samverka med deltagarens kontaktnät, allt för att vi ska ha goda relationer med de viktiga personer som finns i deltagarens vardag.
Din erfarenhet
Vi vill att du har adekvat utbildning enligt socialstyrelsens rekommendationer för att arbeta som stödassistent som tex. omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS. Du ska ha erfarenhet av att jobba i verksamhetssystem som exempelvis social dokumentation, kvalitetsledningssystem och digitala planeringsverktyg.
Du ska ha erfarenhet av att arbetat med insatser enligt LSS (särskilda boenden, daglig verksamhet, kortids) AKK, Autism, NPF, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Då du kommer att ha mycket kontakt med deltagarens kontaktnät så ska du behärska det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har TAKK, anpassad MI (motiverande samtal) och erfarenhet av digitala verktyg.
Dina personliga egenskaper
Initiativtagande
Flexibel
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Pedagogisk insikt
Helhetssyn
Kvalitetsmedveten
Problemlösande analysförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. Ersättning
Lön enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Vård och Omsorgskontoret, Funktionsstöd egen regi, Värmdö Dagliga verksamh. Kontakt
Christina Fransson 08-570 47564 Jobbnummer
9651113