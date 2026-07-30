Planerare Ledningsnät till Vatten och avlopp
Örebro kommun / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-07-30
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VA-verksamheten har som mål att öka förnyelsetakten av Örebro kommuns vatten- och avloppsledningar samt att underhålla befintliga ledningar. Ledningsnät står inför spännande utmaningar med växande geografiska områden. I den takt som Örebro växer ställs allt högre krav på flexibilitet och kundfokus.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Välkommen till VA Ledningsnät! I denna roll som planerare tillhör du gruppen Service som ligger under verksamheten Vatten och avlopp. Som medarbetare i gruppen Service är ditt uppdrag att genomföra undersökningar och underhåll på det kommunala VA ledningsnätet. Ofta är du den första kontakten utåt till fastighetsägarna i samband med exempelvis vattenavstängningar eller avloppsstoppar på deras fastigheter. I din roll ingår dagligt samarbete med övriga inom enheten, verksamheten och med externa kontakter.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera och schemalägga utförandet av förbyggande underhåll på VA-ledningsnätet
rapportera driftstörningar, åtgärder, avvikelser på ledningsnätet med VA-banken som hjälpmedel
beställa och utvärdera TV-filmningar av ledningsnätet tillsammans med rörnätsinspektör
säkerställa driften av ledningsnätet vid en driftöverlämning av utförda objekt
vara behjälplig med att ta emot samtal från kunder och våra interna verksamheter
planera och schemalägga utförandet av slåtter och rensning vid våra diken och dammar
granska ritningshandlingar och vara sakkunnig i kommande projekt samt vid inkopplingar
vara behjälplig vid försäkringsärenden
delta i olika samarbetsgrupper
beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten
arbeta efter enhetens mål och visioner
Om arbetsplatsen
Ledningsnät VA är en del av Vatten och avlopp på Teknik- och serviceförvaltningen och har 54 medarbetare. Vi har grupperna Bygg, Drift och Service. Du kommer att tillhöra gruppen Service, som utgår från våra lokaler på Berglunda. Gruppen består idag av 15 medarbetare. Ledningsnäts huvuduppdrag är förebyggande underhåll av VA-ledningsnätet, förnyelse av ledningsnätet samt nybyggnation av VA-ledningar i exploateringsområden. Vi sköter även byten av vattenmätare samt vattenmätaravläsningar. Ledningsnät samarbetar med flera olika enheter inom Teknik-och serviceförvaltningen.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta på VA i Örebro kommun på https://extra.orebro.se/jobb/rekryteringvaiorebro.4.3430a3061541e3167fd3932.html!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som planerare behöver du vara trygg och trivas i en roll där samarbete är en naturlig del av vardagen. Du är serviceinriktad i ditt förhållningssätt och har lätt för att möta olika verksamheters behov på ett lyhört och professionellt sätt. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har förmåga att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras, även när ramarna inte alltid är helt givna. Med din helhetssyn kan du sätta enskilda frågor i ett större sammanhang och se dem från olika perspektiv. Rollen kräver också att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och prioriteringar. Slutligen kräver rollen att du behärskar det svenska språket i tal och skrift så att du kan kommunicera och dokumentera i ditt arbete på ett framgångsrikt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom relevant ämnesområde, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
erfarenhet av rörläggningsarbete
erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem/ärendehanteringssystem, såsom VA-banken
BE-körkort
utbildningen Säkerhet på väg, del 1-3
heta arbeten
hygienutbildningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Varaktighet: t.o.m. 31 maj 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 13 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 3367/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Vision, Avdelning 012 +4619211193 Jobbnummer
10015716