Stödassistent till Trollbärsgatan 36
Söker du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra? Då kan vikariatet som stödassistent på Trollbärsgatan 36 vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som stödassistent inom bostad med särskild service (BMSS) har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS. Du ger servicemottagarna individuellt stöd i dagliga aktiviteter, vilket innebär allt ifrån personlig omvårdnad och hemliv till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina egna mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagaren i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med servicemottagarna och utveckla dem utifrån deras behov
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
dokumentera och ta del av befintlig dokumentation
medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
Om arbetsplatsen
Trollbärsgatan 36 är en gruppbostad i Nya Hjärsta och här bor 6 servicemottagare som får stöd av en personalgrupp bestående av 12 stödassistenter. Verksamheten är förlagd i en enplansvilla som är anpassad efter verksamhetens behov. Det går enkelt att ta sig till verksamheten med bil, buss eller med cykel.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
erfarenhet av arbete med personer med autism
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av utåtagerande beteende
erfarenhet av tydliggörande pedagogik (ex. VISA eller AKK)
erfarenhet av social dokumentation enligt IBIC (individens behov i centrum)
erfarenhet av omvårdnadsarbete
kunna cykla Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse - tom 30 april 2027
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll, varannan helg och sovande jour
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 april.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 313/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Maria Juhlin 019 - 21 60 63
