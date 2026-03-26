Stödassistent till Stilgjutaren
2026-03-26
Engagerad stödassistent till Stilgjutaren
Vi söker dig som är en engagerad stödassistent med ett genuint intresse och vilja att arbeta med personer inom LSS på ett serviceboende.
Du blir en del av ett team där ni tillsammans utvecklar verksamheten mot uppsatta mål.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete, kompetensutveckling i form av interna utbildningar som Yrkesresan samt externa via Forum carpe. Som anställd i Täby kommun får du 3000 kr/år i friskvårdsbidrag.
Stilgjutarens serviceboende ligger i Täby kyrkby. Här är det nära till kommunikationer med buss och tåg, Kyrkbyns idrottsplats och ett litet centrum.
Om boendet
Till Stilgjutarens serviceboende hör tolv tvårumslägenheter på cirka 46 kvadratmeter. I lägenheten finns kök och vardagsrum i öppen planlösning, sovrum och badrum med plats för tvättmaskin. Fem av tolv lägenheter har uteplats.
En av lägenheterna är gemensamhetslokal med kök, vardagsrum och uteplats för den som vill ha sällskap eller bara känna samhörighet. Lokalen är öppen med personal på kvällstid. En lägenhet är personalens kontor och jourrum.
Aktiviteter anordnas både gemensamt och individuellt utifrån önskemål och behov. En dag i veckan besöker de som vill Träffpunkten fritidsgården Oasens lokal. Där anordnas temakvällar och middag till självkostnadspris. Gemensamma aktiviteter ordnas även från utförarenhetens fritidsverksamhet på Gribbylunds gård. Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent på Stilgjutaren arbetar du utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan. Du planerar, reflekterar, genomför och följer upp brukarnas insatser.
Du kommer att upprätta genomförandeplaner, arbetsplaner och social dokumentation för brukare.
En viktig del av arbetet är att delta i uppföljningsmöten med brukare och samverka med andra yrkesgrupper och närstående.
Som stödassistent säkerställer du att insatser utifrån genomförandeplan finns med i den dagliga planeringen.
Du kvalitetssäkrar också genom att delta i avvikelsehantering, riskanalyser och kartläggningar.Kvalifikationer
Vana att upprätta genomförandeplaner samt att dokumentera i social journal.
Vana att upprätta genomförandeplaner samt att dokumentera i social journal.
Goda datakunskaper och mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Goda pedagogiska kunskaper.
Meriterande
Erfarenhet av att dokumentera enligt IBIC
Kunskap och erfarenhet att arbeta med lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.
• utifrån verksamhetens behov erfarenhet av att arbeta med AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
• utbildning inom lågaffektivt bemötande.
• utbildning inom Autism, NPF och MI.
• kunskap och erfarenhet kring tillämpning av gällande lagstiftningar inom området.
Vem är du?
Du som person är flexibel, positiv, lösningsfokuserad och pedagogisk. Vidare har du förmågan att inom ramarna för verksamheten utföra uppdrag på ett självständigt sätt. Du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Tjänsent är på 88 %
Schema dagar, kvällar, helger och jour.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister, välj "kontrollera egna uppgifter".
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Läs mer på länken: Vill du göra skillnad för Täbybor med funktionsnedsättning - Täby kommun (taby.se)
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Teamledare
Helena Lind helena.lind@taby.se 08 55 55 74 74 Jobbnummer
9821827