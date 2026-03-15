Stödassistent till Stickerskan, Visby
2026-03-15
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Stickerskan är en gruppbostad med bostäder med särskild service enligt LSS och är belägen i Terra Nova i Visby.
Verksamheten startade 2024 och består av sex moderna lägenheter samt gemensamma utrymmen i ett funktionellt och trivsamt hus. Här bor personer med olika behov av stöd, och vi arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt hem där varje individ ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
På Stickerskan arbetar idag ett team på 16 medarbetare i olika åldrar och med varierande erfarenheter. Vi har ett gott samarbete där vi stöttar varandra, delar kunskap och erfarenheter och bidrar till en stark sammanhållning i arbetsgruppen.
Nu söker vi två stödassistenter som vill vara en del av vårt team!

Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du bland annat att:
arbeta utifrån IBIC (Individens behov i centrum) med ett salutogent förhållningssätt
ge individuellt anpassat stöd med respekt för självbestämmande, integritet och delaktighet
stödja brukarna i vardagens aktiviteter och stärka deras förmåga till självständighet
ge omsorg och stöd till personer med både omfattande omsorgsbehov och behov av pedagogiskt stöd och vägledning
arbeta utifrån brukarens genomförandeplan och dokumentera löpande enligt gällande rutiner
ansvara för kontaktmannaskap genom att upprätta och följa upp genomförandeplaner samt ha kontakt med anhöriga och företrädare/gode män
samverka med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa en trygg och kvalitativ omsorg
Arbetet följer ett grundschema med dag- och kvällspass samt tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Du har en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis socialpedagog eller personlig assistent.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet av utmanande beteende, lågaffektivt bemötande samt kunskap om autism är också meriterande.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och uthållig i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat där ni tillsammans skapar trygghet och kvalitet i stödet till brukarna. Med pedagogisk insikt anpassar du ditt bemötande och arbetssätt utifrån varje persons behov och förutsättningar. Du har en helhetssyn i ditt arbete och är kreativ i att hitta lösningar som stärker den enskildes möjligheter till delaktighet, utveckling och ett så självständigt liv som möjligt.
I enlighet med språkkrav i verksamheten behöver du behärska svenska väl i tal och skrift för att säkerställa trygg omsorg samt god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka på länken för att beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Varm välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
OOF Område 12 Kontakt
Matilda Struwe, rekryterare 0498-203574 Jobbnummer
9798094