Stödassistent till Öbackavägen, Funktionshinderomsorgen
2025-09-01
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Öbackavägens korttidsboende förbereder unga vuxna personer med funktionsnedsättning för ett eget boende genom att stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. Målgruppen för verksamheten är vuxna som beviljats korttidsvistelse enligt LSS. Inom målgruppen finns ett brett spektrum av neuropsykiatriska, psykiska, intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar och diagnoser. Boendet ligger i ett hyreshus i området Öbacka och har plats för upp till fyra personer åt gången.
Vi söker nu en stödassistent till vår verksamhet!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Öbackavägens korttidsboende arbetar du för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vistelse.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utifrån individuella behov stötta med vanligt förekommande hushållssysslor, personlig omvårdnad/intimhygien samt sociala interaktioner. I arbetet ingår även dokumentation i journaler och genomförandeplaner och att bidra till det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg samt journatt.
Tunga lyft förekommer på arbetsplatsen. Hot och våld kan förekomma.
Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom funktionshinderomsorgen
Om dig
Som person är du trygg, nyfiken och engagerad. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Det är viktigt att du delar våra värderingar, jobbar mot uppsatta mål och tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
Meriterande:
Erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av positivt beteendestöd (PBS).Övrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
