Stödassistent till Näbbtorgsteamet
Örebro kommun / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-04-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba med människor hos en av Sveriges största arbetsgivare?Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som stödassistent inom bostad med särskild service (BMSS) har du en central roll där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet tillsammans med dina kollegor. Ditt uppdrag är att erbjuda individuellt anpassat, pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS.
I rollen stöttar du servicemottagarna i deras vardag - allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till att följa med på aktiviteter och utflykter. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att nå sina egna mål och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Boendet är beläget centralt på Näbbtorgsgatan 16 i Örebro. Här blir du en del av ett engagerat arbetslag bestående av åtta medarbetare. Verksamheten omfattar 16 brukare i olika åldrar som bor i egna lägenheter, vilket innebär att det mesta stödet ges i deras hemmiljö. Utöver detta anordnar vi gemensamma aktiviteter i våra sociala ytor samt utflykter. De boende har en aktiv livsstil och deltar bland annat i simning, cykling, pingis och gemensam träning på gym.
I samma fastighet finns även en verksamhet för döva brukare, vilket innebär att visst samarbete förekommer. Kunskaper i TAKK eller stödtecken är därför meriterande, då teckenspråk används i den verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagaren i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagarna
dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
upprätta och följa upp genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
Boendet är beläget på Näbbtorgsgatan 16 i Örebro centrum, med närhet till gallerian Krämaren. Samtliga brukare bor i egna lägenheter i samma fastighet och har samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen såsom sociala ytor och kök, vilket skapar goda möjligheter till både självständighet och gemenskap. Arbetsplatsen är lättillgänglig med goda bussförbindelser, vilket gör det smidigt att ta sig till och från arbetet.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
kunna cykla
kunna simma
Meriterande:
kan stödtecken eller TAKK
erfarenhet av ombudsarbete (hygien ombud, dokumentationsansvarig, fordons ombud m.m.)
erfarenhet av att vara medvindsansvarigTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast möjliga
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll, sovande jour och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 maj.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 375/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
Enhetschef
Alma Salcinovic 076 - 551 57 77
9877180