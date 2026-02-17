Stödassistent till LSS-boende i Furulund
2026-02-17
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vi söker stödassistenter till vårt LSS-boenden beläget i natursköna Furulund.
Här trivs du som gillar att vara i rörelse, arbeta målmedvetet med unga vuxna och omge dig med kollegor med låg erfarenhet, hög kompetens och ett aktivt driv framåt.
Som stödassistent hos oss kommer du att ge våra boende individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv samt stimulera till och ge stöd i fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att du arbetar utifrån den boendes behov och önskemål, vilket lägger grunden för det individuellt anpassade stödet i brukarens vardagliga liv. Ditt arbete bidrar till att våra brukare får ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnadsarbete ingår i arbetsuppgifterna liksom kvalitetssäkring i form av social dokumentation, genomförandeplaner och rutiner. Ingen dag är den andra lik - att tänka nytt och planera om hör till vardagen.
Du kommer att samarbeta med brukarna, deras anhöriga/gode män och personal i andra verksamheter. I arbetet är kommunikation, struktur, delaktighet, framåtanda, meningsfull vardag, självständighet och samverkan nyckelord.
Arbetet passar dig som kan arbeta dag, kväll, helg och jour.
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet, utbildning inom socialt/pedagogiskt arbete eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst ett års erfarenhet från arbete med personer som har intellektuella, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Det är meriterande med erfarenhet av att ha arbetat som stödassistent inom LSS-verksamhet alternativt erfarenhet från arbete i annan roll inom LSS boendeverksamhet och boendestödsverksamhet, kunskap om tecken som stöd, utbildning i lågaffektivt bemötande (tex Studio 3) samt kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
Som person är du positiv, nyfiken, lösningsfokuserad, lugn och trygg i dig själv. Du har ett respektfullt bemötande och en god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Att ha ett pedagogiskt förhållningssätt, sätta brukaren i fokus och bidra till ett positivt arbetsklimat är naturligt för dig. Du är flexibel och lyhörd i ditt arbetssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Det är obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Vof, Funktionsstöd - Bmss, Furumossen Kontakt
