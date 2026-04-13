Stödassistent till Lindgårdens café
2026-04-13
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Hos oss får personer som beviljats daglig verksamhet enligt SoL eller LSS en trygg och meningsfull sysselsättning.
Vi arbetar för att varje deltagare ska kunna växa, känna delaktighet och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Verksamheten ligger i samma hus som Lindgårdens äldreboende, där vi driver ett litet och omtyckt café samt utför olika serviceuppgifter i och runt huset. Arbetsuppgifterna anpassas efter deltagarnas intressen och förmågor - här får alla bidra utifrån sina egna styrkor.
Vi är två stödassistenter och en grupp på cirka 14 deltagare som tillsammans skapar en varm och inkluderande vardag.
Så här bidrar du i rollen som Stödassistent
I uppdraget ingår att motivera och stödja personer med funktionsnedsättning till ökad självkänsla, struktur i vardagen och social gemenskap. Du ger stöd, omvårdnad och omsorg och stöttar deltagarna till meningsfulla aktiviteter utifrån ett socialt och habiliterande/rehabiliterande synsätt. Arbetet innebär dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningar och avvikelserapportering samt att planera och strukturera det dagliga arbetet enligt verksamhetens direktiv och rutiner. När det är aktuellt utför du även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och samverkar med brukarens nätverk, kollegor och andra samarbetspartners. Rollen kräver flexibilitet då ensamarbete kan förekomma och arbetsuppgifter kan omfördelas efter verksamhetens behov. Tillsammans med kollega sköter du caféet och övriga arbetsuppgifter i lokalerna, samt ansvarar för inköp av varor och fakturahantering.
Utöver detta ingår även fler uppgifter som bidrar till helheten i verksamheten och som kompletterar det dagliga arbetet: - Följa fastställda arbetsmetoder, gemensamma förhållningssätt, rutiner och riktlinjer.
- Delta i utformande av arbetsmetoder och förhållningssätt.
- Aktivt bidra till att utveckla en god och kvalitativ verksamhet samt komma med idéer till förändringar och förbättringar.
- Delta i kompetensutveckling.
- Inneha ansvarsområden och uppdrag både inom och utanför ordinarie arbetsplats samt delta i möten, mål- och planeringsdagar.
- Vara bollplank och inspirationskälla till kollegor.
- Söka ny kunskap och föra vidare på arbetsplatsen.
- Vara en god ambassadör för verksamheten.
- Medverka vid introduktion av ny personal.
- Ansvara för handledning av nyanställda och elever enligt enhetens rutiner.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollen söker vi dig som uppfyller följande krav och gärna också har meriterande erfarenheter som stärker uppdraget: - Vård- och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning med specialisering inom funktionsnedsättning/psykiatri, eller nationellt yrkespaket för undersköterska (2021).
- Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning inom autism/NPF och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
- Erfarenhet och kunskap av kognitivt stöd.
- Förmåga att obehindrat använda dator som arbetsredskap.
- God IT-vana och erfarenhet av att arbeta i IT system relaterade till vård och omsorg.
- Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift.
- B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
- Lågaffektivt bemötande.
- Motiverande samtal.
- PFA - Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt.
- Bildstöd, exempelvis In Print.
- Erfarenhet av dokumentation i journalsystem, t.ex. Lifecare.
- Kunskap i In Print eller liknande bildstöd.
För att trivas i rollen behöver du ha god fysik, då arbetet delvis innebär kroppsarbete i både lättillgänglig och mer otillgänglig terräng. Arbetet är schemalagt på vardagar och i första hand på dagtid, och vi strävar efter en jämn könsfördelning i arbetsgruppen. I vardagen är det viktigt att du samarbetar väl med andra, kan växla fokus när behoven ändras och arbetar strukturerat i både planering och dokumentation. Du behöver även kunna tänka kreativt när situationer kräver det, ge ett serviceinriktat bemötande och kommunicera tydligt och tryggt i mötet med deltagare och kollegor.Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras för slutkandidat.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/230".
Detta är ett heltidsjobb.


Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv
Annica Ellring 060198408
