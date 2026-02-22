Stödassistent till Kreativ Media, Visby
2026-02-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kreativ media
Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning ger vi stöd utifrån individuella behov.
Inom daglig verksamhet verkställs beslut enligt LSS och SoL, där insatserna utformas utifrån varje persons önskemål, förmågor och behov av stöd.
Nu söker vi medarbetare till daglig verksamhet Kreativ Media på Skarphällsgatan 10. Verksamheten bedrivs i ett fristående hus och vänder sig till personer som behöver stöd i att bryta social isolering och delta i strukturerade aktiviteter. Innehållet omfattar arbetsuppgifter med datorn som främsta verktyg samt sociala aktiviteter såsom kortspel, brädspel, rollspel och friluftsaktiviteter.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där en enhet blir två. Tillsammans med kollegor och enhetschef bidrar du till att utveckla arbetssätt, rutiner och innehåll utifrån deltagarnas behov.
Vi söker nu två stödassistenter som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du bland annat att:
- Utforma och anpassa arbetsuppgifter tillsammans med deltagaren utifrån dennes intressen, önskemål och förmågor.
- Stödja och vara delaktig i deltagarnas aktiviteter och kreativa processer.
- Motivera deltagare till delaktighet, utveckling och socialt sammanhang.
- Samverka med kollegor samt samarbeta mellan enhetens olika verksamheter vid behov.
- Bidra till utvecklingen av daglig verksamhet och sysselsättning tillsammans med övriga medarbetare.
- Arbeta med enklare text-, bild- och filmhantering samt andra datorbaserade uppgifter.
- Hantera delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kopplade till diabetes typ 1, inklusive insulinhantering och kolhydraträkning.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg och/eller pedagogik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation sker på svenska. B-körkort är ett krav. God datorvana krävs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Kunskap om tecken som stöd eller annan alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ses som en tillgång. Intresse för digitala verktyg, spel eller teknikrelaterade aktiviteter som kan användas i motivations- och utvecklingsarbete är också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ, är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade behov i verksamheten och hos deltagarna. Du är stabil i ditt förhållningssätt, agerar professionellt och behåller lugnet i olika situationer. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett respektfullt och väl fungerande samarbete. Du arbetar strukturerat och planerar samt organiserar arbetet på ett tydligt sätt.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
för att beställa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
