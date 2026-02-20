Stödassistent till Karl Wardsgata 56
Norrköpings kommun / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-02-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Drivs du av att motivera och stötta andra till ett självständigt liv? Då är det dig vi söker!
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne.
Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping. Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas- både som medarbetare och som människa.
Enheten vi nu söker till är belägen i Klockaretorpet, Karl Wardsgata 56 och är en gruppbostad enligt SoL inom VPF - verksamhet för personer med funktionsnedsättning. I nuläget är vi cirka åtta medarbetare och söker nu en ny kollega som vill vara med och bidra till vår verksamhet samt utvecklas tillsammans med oss på enheten.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som stödassistent kommer du att tillgodose individuella behov och stödja våra boende, i alla förekommande situationer i det dagliga livet. Du jobbar nära den boende och kommer finnas med i alla skeden i dennes vardag.
Individens självbestämmande och inflytande genomsyrar verksamheten, och i arbetsgruppen är teamarbete en viktig del. Du kommer att bli en del av en arbetsgrupp med blandad erfarenhet från yrket och med ett driv att motivera och finna lösningar för våra brukare.
Du kommer att arbeta med omvårdnad, men också stöttning i brukarens miljö - du kommer vara med och stödja för att underlätta de boendes självständighet och trygghet samt övriga uppgifter som bidrar till trivsel i vardagen. Däribland lagar vi all mat på boendet.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med social inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis behandlingspedagog eller beteendevetare.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och är trygg i att arbeta nära personer i behov av stöd i sin vardag. Har du tidigare arbetat inom LSS är det meriterande, liksom erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
I rollen som stödassistent ser vi att du är en person med god empatisk förmåga med fokus på brukaren, att du arbetar väl i team och har ett professionellt förhållningsätt i ditt bemötande.
Du är flexibel och kan anpassa din dag efter brukarens behov. Du bidrar till arbetsgruppen med positiv energi och ser glädjen i att vara en viktig del i våra brukares vardag.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är önskvärt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 mars
Kontakt: Enhetschef Susanne Nordh, 011-15 29 62, susanne.nordh@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning efter erfarenhet. Lönetyp: Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9753915