Stödassistent till Halltorpsvägen 248-250
2025-10-17
Vill du jobba med barn och bidra till deras utveckling och vardag? Ta chansen och sök våra tjänster som stödassistent!Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som stödassistent på Halltorpsvägen 248-250 handlar ditt uppdrag om att skapa förutsättningar för barnen och ungdomarna så att de kan leva ett gott liv i en hemlik och välanpassad miljö. Här får du möjlighet att arbeta med barn i deras hemmiljö och skapa en kreativ, stimulerade och anpassad vardag. Eftersom varje barn och ungdom hos oss är unik så blir dina arbetsdagar också det. Vi arbetar med anpassad kompletterande kommunikation, habilitering och ett pedagogiskt förhållningssätt.
Utöver relationerna vi bildar till barnen i vardagen får du hos oss chans att dela kunskap och samverka med bl.a. kollegor, ansvarig chef, anhöriga och andra aktörer såsom socialtjänst och barnhabilitering.
Placeringen kommer att vara på Halltorpsvägen 248 eller 250 men i området "Barn och ungdomsverksamheterna" i funktionsstöd där flera korttids-, bostads- och fritidsverksamheter ingår så finns ett etablerat samarbete som innebär att arbete i andra verksamheter kan förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta, närvara och stödja barnen/ungdomarna i hemmets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• planera och utveckla arbetet självständigt men även tillsammans med övriga i personalgruppen
• ha kontakt med vårdnadshavare, anhöriga och andra i barnets/ungdomens nätverk
• delta på nätverksträffar exempelvis SAMBA/SIP
• dokumentera
Om arbetsplatsen
Halltorp 248-250 är bostäder med särskild service för barn och ungdom är ett komplement till föräldrahemmet. Insatsen gäller både för den som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för den som inte kan bo hemma alls. Bostaden ska användas efter barnets/ungdomens och familjens behov. Det betyder att föräldrahemmet ska vara utgångspunkten för att hitta den bästa lösningen i den enskilda situationen. Här välkomnas du av boendestödjare, stödpedagog och enhetschef.
Verksamheterna Halltorpsvägen 248-250 är placerade i samma byggnad och huset är fint beläget i Adolfsberg. Det går enkelt att ta sig till arbetsplatsen med buss, bil eller cykel.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och/eller unga vuxna
• kunskaper i teckenspråk
• kunskaper i lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem, t.ex. Treserva eller Lifecare
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
