Stödassistent till gruppbostad, Huddinge kommun
2026-02-08
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Välkommen till vår LSS gruppbostad i mysiga Snättringe! Här bor fem fantastiska brukare som vi har förmånen att stödja i deras vardag. Vi som arbetar här är ett engagerat team som brinner för att skapa goda levnadsvillkor - dygnet runt, året om.
Nu söker vi tre nya medarbetare som vill bli en del av vårt team. Tjänsterna är på deltid 65-70%. Om du uppskattar stabilitet, nära relationer och ett arbete där du verkligen behövs, då kommer du att trivas hos oss. Stråkvägen är ett boende där omvårdnad står i centrum, och där varje dag gör skillnad.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du tillsammans med kollegorna för att ge våra brukare både pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet. Våra brukare har flerfunktionsnedsättning, omfattande omvårdnadsbehov och använder rullstol.
Du kommer bland annat att:
• Ge individuellt anpassat stöd i vardagen
• Utföra omvårdnad och sysslor som förekommer i ett hem
• Följa med på aktiviteter utanför boendet, såsom:
• Bad i simhall
• Kvällsdanser
• Musikarrangemang
• Museibesök
• Semesterresor med övernattning
Som stödassistent blir du en viktig person i ett sammanhang med många samarbetspartners - anhöriga, gode män, habilitering, daglig verksamhet, sjuksköterska och rehab. God samarbetsförmåga och kommunikation är därför A och O.
Arbetstider
Du arbetar dag, kväll och varannan helg enligt schema.Flertalet arbetspass är förlagda på kvällstid när brukarna är hemma.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta omsorgsfullt, strukturerat och med stort hjärta.
Det är ett krav att du:
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
• Har datorvana och kan dokumentera.
• Har relevant utbildning, t.ex. undersköterska eller barnskötare.
• Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad.
• Trivs med att samarbeta och bidra till ett positivt och stabilt team.
• Klarar ett fysiskt aktivt arbete.
• Är simkunnig/har vattenvana. På vissa pass badar vi med brukaren i en rehab bassäng.
Det är meriterande att du:
• Har erfarenhet av målgruppen och omvårdnad.
• Har kunskap om lågaffektivt bemötande och kan hantera utmanande situationer.
• Arbetar strukturerat och pedagogiskt - våra brukare behöver kontinuitet och använder AKK.
Du kommer även att vara kontaktansvarig för en brukare och ansvarig för de administrativa uppgifter som kommer med det.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning. Du får en tydlig introduktion och det stöd du behöver för att lyckas.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna träffa dig! Sök redan idag och bli en del av vårt fina team.
Varför Huddinge?
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
• Karin Holmberg Biträdande enhetschef: karin.holmberg@huddinge.se
• Malin Eliasson Enhetschef: malin.eliasson@huddinge.se
• Reelika Toomberg Arbetsledare: reelika.toomberg@huddinge.se
