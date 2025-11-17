Stödassistent till gruppbostad
Inom socialförvaltningen i Järfälla kommun finns verksamhetsområdet LSS vars uppgift är att utföra stöd- och hjälpinsatser till personer med funktionsnedsättning av olika slag. Inom kommunen finns ett antal grupp- och servicebostäder där våra fantastiska medarbetare arbetar med att stötta och hjälpa de boende att skapa en meningsfull och strukturerad tillvaro med ökad livskvalitet.
Vi söker nu en engagerad stödassistent till en gruppbostad i Jakobsberg. På gruppbostad bor personer med funktionsnedsättningar som har ett större behov av individuellt anpassat stöd i sin vardag. Det innebär ett nära arbete med som omfattar personligt omvårdnad, kommunikation och att skapa struktur och trygghet i boendes liv. Du behöver därför ha en god förståelse för både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och kunna arbeta utifrån individens behov och dagsform
På arbetsplatsen arbetar ett engagerat och kompetent team som samarbetar tätt för att skapa en trygg och förutsägbar vardag för de som bor där. Du är med och skapar en meningsfull dag, för våra brukare, vilket gör att du gärna tar dagliga promenader, är kreativ och tycker om att hitta på aktiviteter.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdatum. Låter det här som något för dig? Varmt välkommen att söka idag!
Du erbjuds ett omväxlande arbete där du framförallt möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rollen som stödassistent är att motivera och stödja personer i vardagen, i deras hem, ute i samhället. Även sociala aktiviteter ingår i uppdraget, både individuella och i grupp.
Arbeta lågaffektivt och pedagogiskt för att skapa lugn och förutsägbarhet. Vara ett stöd i att förstå och hantera känslor, frustration och impulser. Du behöver god kunskap i hur du hanterar affekter och vara stresstålig.
Kommunikation: Anpassa kommunikationen efter individens behov, tex genom visuellt stöd, tydliggörande pedagogik eller alternativ kommunikation (AKK)
Medicinska insatser: Hantera medicin enligt delegering och vara observant på förändringar i hälsa och mående
Dokumentation: skriva social dokumentation och enligt riktlinjer, följa genomförandeplaner och bidra till utveckling av stödet.
Samarbete: Arbeta i team och i nära samverksam med anhöriga, arbetsledning, HSE samt andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av arbete inom området och ha arbetat med personer med autism, intellektuell och psykisk funktionsnedsättning. Du behöver kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande så att du är lugn och stresstålig vid utmanade situationer, likaså god kunskap om kommunikation och tydliggörande pedagogik.
Vid sidan om erfarenhet och kompetens bör du vara flexibel, lyhörd, Kreativ och lösningsfokuserad, ansvarstagande, lugn, positivt inställd och ha ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och mognad, förmåga att vara en del i ett team, men även ta egna initiativ och arbeta strukturerat och självständigt. Du bör också kunna uttrycka dig med tydlighet och ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då vi har dokumentationsansvar.
Krav: B-körkort det finns tillgång till bil som används i verksamheten.
Tjänsten du söker till är för närvarande schemalagd med dag- och kvällspass samt varannan helg.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi kontrollerar även medborgarskap och arbetstillstånd. Intervjuer sker löpande.
