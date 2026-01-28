Stödassistent till gruppboende Utgårdagatan 48
Hörby kommun / Vårdarjobb / Hörby Visa alla vårdarjobb i Hörby
2026-01-28
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödassistent till Utgårdagatan 48s gruppboende i Hörby. Heltid 100 %.
I dina arbetsuppgifter ingår att tillgodose de boendes individuella behov av stöd och service i alla förekommande situationer i det dagliga livet. Du kommer till exempel att hjälpa de boende med deras personliga omvårdnad.
Alla boende har olika former av aktiviteter utifrån deras förutsättningar, vi uppskattar kreativa idéer från medarbetare.
Arbetet sker med stor respekt för de enskildas rätt till självbestämmande och integritet.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet och initiativförmåga. Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och ansvarstagande. Vi arbetar alltid utifrån individens behov och önskemål. Du ska vara bekväm med att dokumentera och är precis som vi, en lagspelare.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid med dag, kväll, sovande jour, samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lugn och trygg person med stort tålamod. Du ska kunna arbeta med struktur och tydliga ramar, men också kunna anpassa arbetet utifrån situation och brukarens behov.
Du skall ha erfarenhet från att ha arbetat inom LSS verksamhetsområde.
Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Att ta del av dokumentation och att själv dokumentera ingår i uppdraget så du måste kunna läsa och skriva på god svenska.
Att vara kontaktman till någon brukare på gruppboendet kan eventuellt ingå i uppdraget.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
enhetschef
Fredrik Öster fredrik.oster@horby.se Jobbnummer
9709459