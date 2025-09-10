Stödassistent till Dunkers väg
2025-09-10
Nu söker vi personal till gruppboendet Dunkersväg i Vä, utkanten av Kristianstad. Söker du ett spännande och utvecklande jobb? Drivs du av att jobba med människor som har funktionsvariationer och vill vara med och utveckla våra verksamheter? Då kan du vara vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Vårt arbete präglas av visionen "Vi lyfter tillsammans" och med värdeorden "Delaktighet, Glädje, Öppenhet och Medborgarvärde" som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder individuellt pedagogiskt stöd och omvårdnad. Utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Att stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter. Stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet. Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer och i förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska.
Vi söker dig som kan arbeta dag/kväll/helg. Enheten har ingen vaken nattpersonal utan det ingår några journätter varje schemaperiod. Du ingår även i samplanering och förväntas kunna utföra arbetspass på några andra enheter inom LSS.
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer är meriterande för arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som stödassistent liksom om du har arbetat med omvårdnadsnära arbete och eller pedagogiskt arbete inom LSS-verksamhet. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av kontaktmannaskap.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenheter av att arbeta i journalsystem som LifeCare.
För att lyckas i rollen är du socialt kompetent och har god samarbetsförmåga, är stresstålig, flexibel och finner lösningar i vardagen. Du har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för kundens behov. Du kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor. Du ska vara intresserad av att arbeta med människor och det är meriterande om du har kunskap om LSS och våra metoder.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-170".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 21 GRB SB
Enhetschef
Madeleine Gunnarsson 044-13 53 37
9501102