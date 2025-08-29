Stödassistent till daglig verksamhet LSS
2025-08-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en stödassistent till daglig verksamhet i Botkyrka kommun till en enhet belägen i Tumba.
Här får du en viktig roll i att ge deltagarna en meningsfull, stimulerande varierande daglig verksamhet.
Som stödassistent har dina deltagare olika förutsättningar och kan behöva stöd på grund av intellektuella, neuropsykiatriska, fysiska eller förvärvade funktionsnedsättningar. Aktiviteterna planeras och genomförs utifrån individens styrkor, intressen och mål och kan handla om exempelvis skapande i ateljé, odling, social samvaro eller andra vardagsnära aktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- planera, leda och anpassa aktiviteter utifrån deltagarnas individuella behov
- arbeta med genomförandeplaner och dokumentera i LifeCare
- samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella
- skapa tydlighet och struktur i vardagen för deltagarna
- bidra till ett tryggt, stödjande och utvecklande sammanhang för deltagarna.
I ditt dagliga arbete samarbetar du nära kollegor, anhöriga och andra professionella för att säkerställa att deltagarna får rätt stöd. Målet med ditt uppdrag är att skapa en vardag som är både meningsfull och strukturerad, där varje individ har möjlighet att utvecklas och känna delaktighet. Du kommer vara stödperson till några av deltagarna vilket innebär bland annat att du då har ett ökat ansvar för just dessa i utformandet och uppföljningen av genomförandeplan, vara närmaste kontakt gentemot andra aktörer i deltagarens liv.
Vi erbjuder dig
På daglig verksamhet i Botkyrka kommun arbetar vi i team med stödassistenter och arbetshandledare som tillsammans skapar en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för våra deltagare. Vi samarbetar tätt och delar kunskap och erfarenheter för att hitta lösningar som möter varje individs behov. Just nu arbetar vi med att utveckla våra aktiviteter och metoder för att ännu bättre främja delaktighet, självständighet och livskvalitet för deltagarna.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och delaktighet i utvecklingsarbetet. Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang och initiativ uppskattas och där dina idéer tas tillvara. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag, vilket ger god balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare i Botkyrka kommun blir du en del av en organisation som värdesätter mångfald, inkludering och hållbar utveckling, både för våra medarbetare och våra invånare.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, alternativt grundläggande och särskild pedagogisk utbildning (GPU och PPU).
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av arbete med personer inom LSS, både individuellt och i grupp.
- Erfarenhet av att använda digitala verktyg och system för dokumentation och uppföljning.
- Erfarenhet av att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa.
- Erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada.
Meriterande:
- Erfarenhet inom visuellt tydliggörande pedagogik och kommunikationsstöd såsom AKK.
- Erfarenhet av att bemöta och hantera utmanande beteenden med struktur och trygghet.
- Erfarenhet av att leda eller delta i skapande verksamhet, exempelvis inom måleri, textil eller annat kreativt uttryck.
- Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.
- Eftersom arbetet kan innebära resor, är det meriterande om du har ett B-körkort för manuellt växlad bil.
I rollen som stödassistent är samarbetsförmåga och relationsskapande egenskaper centrala. Du arbetar nära kollegor, anhöriga och andra professionella för att samordna insatser som ger deltagarna ett välplanerat och kvalitativt stöd. Genom att vara lyhörd och skapa förtroendefulla relationer kan du möta deltagarnas behov och bygga en trygg miljö där de vågar delta och utvecklas.
Kreativitet och resultatorientering är viktiga för att lyckas i arbetet. Aktiviteterna behöver ofta anpassas efter individens förutsättningar och intressen, vilket kräver att du hittar nya idéer och metoder som gör vardagen meningsfull och stimulerande. Samtidigt behöver du hålla fokus på målen i genomförandeplanerna och följa upp att insatserna leder till utveckling, vilket ställer krav på både struktur och förmågan att prioritera rätt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
